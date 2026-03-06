Český baseballový tým na World Baseball Classic podruhé prohrál. Hráči litovali hlavně pokažené snahy o zahrání dvojitého autu ve třetí směně. Australani vzápětí po tříbodovém homerunu Curtise Meada otočili stav a tým trenéra Pavla Chadima už do vedení nepustili.
Mysleli jsme, že na ně máme, přemítali po porážce baseballisti
„Je to asi velké zklamání. Mysleli jsme si a doufali, že na ně máme. Těch osm směn nebyli přesvědčiví. Když jsme udělali s Martinem Mužíkem tu chybu na klíčový double play, tak jsme si to šli říct. Martin je skvělý hráč, ale chtěl to co nejvíc zkrátit a zrychlit a uteklo mu to,“ uvedl vnitřní polař Vojtěch Menšík.
Právě po Menšíkově odpalu se Češi dostali ve druhé směně do vedení, kdy doběhl pro bod Martin Červenka. Ve třetí směně ale Češi promarnili snahu o tzv. double play, kterou by rovněž ukončili australský útok. Místo toho soupeři na pálce pokračovali a udeřili. Krátce nato dostal metu zdarma Travis Bazzana a při dvou obsazených metách trefil tříbodový homerun Mead.
„To je prostě klasická smůla. Když se něco nepovede, tak potom přijde karma. A nám se to vrátilo třemi body. Rozdíl byl v tom, když jsme měli běžce ve skórovacích pozicích, tak jsme je nedokázali stahovat tak jako soupeř. A měli jsme spoustu met zdarma, kterých oni prostě využili,“ řekl nadhazovač Ondřej Satoria.
Baseballisté museli přijmout druhou porážku po čtvrteční prohře s Jižní Koreou 4:11. Musí dál bojovat o jedno ze čtyř míst ve skupině C, které by jim zajistilo účast i v dalším ročníku WBC. „Nesmí nás to ovlivnit. Prostě máme na víc, všichni si to myslíme a cítíme. Utíká nám to. Asi si musíme víc věřit,“ uvedl Menšík.
Program českých baseballistů
Čtvrtek 5. 3. od 10:50: utkání Česko – Jižní Korea
Pátek 6. 3. od 3:50: utkání Austrálie – Česko
Sobota 7. 3. od 3:50: utkání Tchaj-wan – Česko
Úterý 10. 3. od 10:55: utkání Česko – Japonsko
„Přijde mi, že chceme vytvořit občas víc bodů z ničeho. Nenecháme tu hru dojít, nemůžeme dělat čtyři body najednou, musíme postupně. Dneska nadhazovači zaházeli skvěle, samozřejmě s výjimkou nějakých nadhozů, ale prostě na té pálce máme na víc. Nějak se to neskládá,“ uvedl sedmadvacetiletý reprezentant.
Klíčový duel čeká baseballisty v sobotu, kdy od 4:00 narazí v Tokiu na Tchaj-wan. Skupinu uzavřou v úterý proti úřadujícím šampionům Japoncům. „Budeme hrát proti vítězi turnaje Premier 12 (Tchaj-wan) patrně o možnost setrvání ve WBC. To je pro nás ohromná čest, protože baseball u nich je náboženství, všichni tím žijí. Nechci říct, že se nás bojí, ale mají z nás respekt. Vybojovat si tuhle pozici, to stálo strašně moc sil,“ řekl trenér Pavel Chadim.