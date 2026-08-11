Vůbec jsme s tím nepočítali, přiznal šok z nepostupu do finále Bába

Jeho cílem byla medaile, nakonec ale musel bronzový muž z loňského mistrovství světa zkousnout hořkost vyřazení už v kvalifikaci. Český skokan Jan Štefela tak na mistrovství Evropy v Birminghamu vzpomínat v dobrém nebude, šance na další cenný kov mu totiž zhatila výška 223 centimetrů. Se zaváháním nepočítal on ani jeho trenér Jaroslav Bába, s nímž ladil formu až na páteční finále.
Krach v kvalifikaci velké seniorské akce bylo něco, co Štefela dosud nezažil. „Vůbec nepočítal s tím, že nepostoupí z kvalifikace. Ani já jsem s tím popravdě nepočítal, ale přišlo to,“ řekl Bába, bronzový olympijský medailista z Atén 2004.
Nevěděl, jestli to trochu není i jeho trenérská chyba. Musel se rozhodnout, zda postavit trénink s vrcholnou formou na kvalifikaci, nebo na páteční finále. „U Honzy jsem to postavil, aby skočil až ve finále a tou kvalifikací se prokousal. Bohužel to se nepovedlo, takže je možné, že za to můžu já. Kdybych ty tréninky třeba posunul jiným směrem, tak by skočil a ve finále třeba nebyl tak skvělý. Máme velké cíle, chtěl přivézt medaili. Věřil jsem, že kvalifikací proleze, že 219 půjde na první a nebude to pro něj problém přeskočit. Ale byl to problém, dopadlo to až napodruhé, pak mu to uteklo. Věřím, že za tři dny by skočil víc, ale to je kdyby,“ přemítal Bába.
Měl za sebou dopoledne plné zklamání. Na ME se z jeho skupiny dostali ještě Matyáš Čudlý a Marek Bahník, ale i pro ně byla kvalifikace konečnou. Bahník s bolavým levým kotníkem nezdolal ani základní výšku 210 centimetrů. Čudlý zapsal 215, přitom měl stejně jako Štefela podle Báby skočit mnohem více.
Před kvalifikací nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít Štefela s postupem problémy. Pak se ale trápil a v kritické situaci před třetím pokusem na 223 centimetrů působil spíše sklíčeně než odhodlaně. „Nebylo to pro mě jednoduché, protože jsem viděl, že on taky vůbec neví, proč to nejde. Popravdě ani já ne. Možná v tom budou ještě nějaké jiné věci, ale sám jsem nevěděl, proč ho dneska nohy nechtějí poslouchat. Poslední tréninky vypadaly dobře, i rozcvičování. Jsou tam nějaké malé věci, vyběhl mu opar na puse, jestli tam není nějaká malá virózka, třeba se ještě něco projeví. Nebyl to on a zrovna dneska si to vyžral. Mrzí ho to velmi, mě to mrzí,“ litoval Bába.
Medailové úspěchy vystřídal útlum
Po loňské sezoně se dvěma velkými medailemi, která mu přinesla i korunu pro nejlepšího českého atleta roku, pětadvacetiletý Štefela prožívá útlum. Vysvětlení, proč se jeho svěřenci nedaří, zatím trenér Bába nemá. „Zdravotně na tom byl dobře, žádné vážné komplikace, které by ho omezovaly. Asi je to sport, jednou to jde, jednou nejde. Letošní sezonu měl fakt jako na houpačce, jednou skočil, jednou neskočil, byl nevyrovnaný,“ uvedl.
Štefela se pral s rozběhem. Jedenáctikrokový netrefoval, proto ubrali dva kroky a z kratšího rozběhu zdolal před dvěma týdny na mistrovství republiky 230 centimetrů. Dnes ale přišlo další trápení a finále ME bude bez něj. „Nevím, jestli ho mám vzít v pátek na trénink, aby si dokázal, že na to má,“ zvažoval Bába.
Sezonu plánuje se Štefelou dotáhnout k zářijové akci Ultimate Championships v Budapešti, kam by se výškař mohl dostat.
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