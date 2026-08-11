Dopolední program druhého soutěžního dne na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu se českým reprezentantům příliš nepovedl. Už v kvalifikaci selhal výškař Jan Štefela, jedna z českých nadějí na medailový zisk. Nedařilo se ani dalším výškařům nebo diskaři Markovi Bártovi. Na postup jako jediní dosáhli běžci na 110 metrů překážek Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. Přímý přenos večerního programu sledujte na ČT sport od 19:40, ČT sport Plus nabídne speciální streamy z technických disciplín.
Bronzový medailista z loňského mistrovství světa Štefela se do finále výškařů neprobojoval. Úvodní zaváhání si připsal už na 219 centimetrů a stopku mu vystavila laťka na úrovni 223, kterou ani napotřetí neskočil. Od debutu na ME 2022 přitom postoupil do finále na všech osmi vrcholných seniorských akcích, kterých se účastnil. V kvalifikaci skončil hned na základní výšce 210 centimetrů Marek Bahník, Matyáš Čudlý vypadl na další postupné výšce 215.
V rozbězích na 110 metrů překážek uspěli oba čeští reprezentanti Kolomazník se Štefkem a postoupili do semifinále. Oba zaznamenali shodně čas 13,86 a v postupové dvanáctce, o níž rozhodovaly výkony bez ohledu na umístění, se seřadili za sebou na devátém a desátém místě.
Diskař Bárta obsadil v první kvalifikační skupině výkonem 57,35 metru 11. místo a na postup do dvanáctičlenného finále takřka jistě nedosáhne. Bártovi, který měl letos na kontě hod 65,5 metru z americké Ramony, se ani jeden pokus ideálně nevydařil. Od úvodního hodu 54,46 se sice postupně zlepšoval, reálnou naději na finále ale nevybojoval.
Kvalifikační limit 66 metrů ve skupině A nepřekonal ani jeden z diskařů, výkonem 63,95 ji vyhrál trojnásobný mistr světa a olympijský šampion Daniel Stahl ze Švédska. V béčku ho překonali čtyři soupeři, limit pokořili jen litevský mistr Evropy z roku 2022 Mykolas Alekna (67,74) se slovinským obhájcem titulu Kristjanem Čehem (67,52).
V rozběhu na 800 metrů měla daleko k postupu Pavla Štoudková, která ve svém běhu skončila sedmá a výkonem 2:01,10 se celkově zařadila na 26. pozici.
Večerní kvalifikace tyčkařek čeká po 20. hodině Apolenu Švábíkovou. Česká atletika bude mít v Birminghamu ve finálovém bloku dvojnásobné zastoupení. Kladivář Volodymyr Myslyvčuk vyhrál pondělní kvalifikaci, dálkař Petr Meindlschmid vybojoval poslední postupové 12. místo.
Výsledky mistrovství Evropy v atletice – kvalifikace s českou účastí
Výsledky mistrovství Evropy v atletice – kvalifikace s českou účastí
Muži:
110 m př. – rozběhy: 1. Trajkovič (Kypr) 13,50, ...9. Kolomazník 13,86, 10. Štefko 13,86.
Výška: 1. Clarke-Khan a Jack (oba Brit.) 223, ...14. Štefela 219, 20. Čudlý 210, Bahník neklasifikován.
Disk: 1. M. Alekna (Lit.) 67,74, ...22. M. Bárta 57,35.
Ženy:
800 m – rozběhy: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 1:57,28, ...26. Štoudková 2:01,00.