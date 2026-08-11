Atletika

SOUHRNVýškař Štefela skončil nečekaně už v kvalifikaci. Postup slaví pouze překážkáři

  • tor

11. 8. 2026Aktualizovánopřed 10 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Štefela vypadl už v kvalifikaci a na bronz z MS nenaváže
Zdroj: ČT sport

Dopolední program druhého soutěžního dne na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu se českým reprezentantům příliš nepovedl. Už v kvalifikaci selhal výškař Jan Štefela, jedna z českých nadějí na medailový zisk. Nedařilo se ani dalším výškařům nebo diskaři Markovi Bártovi. Na postup jako jediní dosáhli běžci na 110 metrů překážek Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. Přímý přenos večerního programu sledujte na ČT sport od 19:40, ČT sport Plus nabídne speciální streamy z technických disciplín.

Bronzový medailista z loňského mistrovství světa Štefela se do finále výškařů neprobojoval. Úvodní zaváhání si připsal už na 219 centimetrů a stopku mu vystavila laťka na úrovni 223, kterou ani napotřetí neskočil. Od debutu na ME 2022 přitom postoupil do finále na všech osmi vrcholných seniorských akcích, kterých se účastnil. V kvalifikaci skončil hned na základní výšce 210 centimetrů Marek Bahník, Matyáš Čudlý vypadl na další postupné výšce 215.

Nahrávám video
Štefko si zajistil postup do semifinále běhu na 110 m překážek
Zdroj: ČT sport

V rozbězích na 110 metrů překážek uspěli oba čeští reprezentanti Kolomazník se Štefkem a postoupili do semifinále. Oba zaznamenali shodně čas 13,86 a v postupové dvanáctce, o níž rozhodovaly výkony bez ohledu na umístění, se seřadili za sebou na devátém a desátém místě.

Nahrávám video
Kolomazník doplnil Štefka v semifinále překážkářů
Zdroj: ČT sport

Diskař Bárta obsadil v první kvalifikační skupině výkonem 57,35 metru 11. místo a na postup do dvanáctičlenného finále takřka jistě nedosáhne. Bártovi, který měl letos na kontě hod 65,5 metru z americké Ramony, se ani jeden pokus ideálně nevydařil. Od úvodního hodu 54,46 se sice postupně zlepšoval, reálnou naději na finále ale nevybojoval.

Kvalifikační limit 66 metrů ve skupině A nepřekonal ani jeden z diskařů, výkonem 63,95 ji vyhrál trojnásobný mistr světa a olympijský šampion Daniel Stahl ze Švédska. V béčku ho překonali čtyři soupeři, limit pokořili jen litevský mistr Evropy z roku 2022 Mykolas Alekna (67,74) se slovinským obhájcem titulu Kristjanem Čehem (67,52).

Nahrávám video
Diskař Bárta se do finále nedostane
Zdroj: ČT sport

V rozběhu na 800 metrů měla daleko k postupu Pavla Štoudková, která ve svém běhu skončila sedmá a výkonem 2:01,10 se celkově zařadila na 26. pozici.

Nahrávám video
Štoudková neuspěla v rozběhu na 800 m
Zdroj: ČT sport

Večerní kvalifikace tyčkařek čeká po 20. hodině Apolenu Švábíkovou. Česká atletika bude mít v Birminghamu ve finálovém bloku dvojnásobné zastoupení. Kladivář Volodymyr Myslyvčuk vyhrál pondělní kvalifikaci, dálkař Petr Meindlschmid vybojoval poslední postupové 12. místo.

Nahrávám video
Fokus podcast: Startuje ME v atletice. Jaké jsou největší české naděje?
Zdroj: ČT sport

Výsledky mistrovství Evropy v atletice – kvalifikace s českou účastí

Muži:

110 m př. – rozběhy: 1. Trajkovič (Kypr) 13,50, ...9. Kolomazník 13,86, 10. Štefko 13,86.

Výška: 1. Clarke-Khan a Jack (oba Brit.) 223, ...14. Štefela 219, 20. Čudlý 210, Bahník neklasifikován.

Disk: 1. M. Alekna (Lit.) 67,74, ...22. M. Bárta 57,35.

Ženy:

800 m – rozběhy: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 1:57,28, ...26. Štoudková 2:01,00.

Související články

Prostě jsem to nebyl já, je to o pádech a vstáváních, říká Staněk

11. 8. 2026

Prostě jsem to nebyl já, je to o pádech a vstáváních, říká Staněk

SOUHRNZlatý návrat Ingebrigtsena. Maňasová se Staňkem neuspěli

10. 8. 2026

Zlatý návrat Ingebrigtsena. Maňasová se Staňkem neuspěli

SOUHRNTři české postupy. Z kvalifikace na úvod ME v atletice prošli Meindlschmid, Myslyvčuk a Staněk

10. 8. 2026

Tři české postupy. Z kvalifikace na úvod ME v atletice prošli Meindlschmid, Myslyvčuk a Staněk
Nahrávám video
Záznam dopoledního programu 2. soutěžního dne ME v atletice
Zdroj: ČT sport
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.