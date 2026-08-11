Kolomazník i Štefko mají hodně společného, včetně postupových časů

Atletika i studium medicíny spojuje překážkáře Jonáše Kolomazníka a Štěpána Štefka. Oba běhají také hodně podobné časy. Na 110 metrů překážek mají totožný osobní rekord 13,55 sekundy a shodným časem 13,86 postoupili oba do semifinále mistrovství Evropy. A to ještě v Birminghamu bydlí spolu v pokoji.
„Studujeme stejnou školu, jsme jako taková dvě káčátka, minimálně poslední rok. Prostě jsme tak nějak sehraní a snad zítra třeba oba dva postoupíme do finále,“ komentoval s úsměvem vzácné shody dvaadvacetiletý Štefko, jenž na vrcholné akci debutoval v březnu na halovém MS v Toruni.
O rok starší Kolomazník má za sebou i loňské halové mistrovství světa, takže je o něco zkušenější. Uznává, že se Štefkem sdílejí podobnou životní cestu. „No jo, stejná škola, stejné časy. Nikdo kromě nás dvou neví, jaké to je, jsme jako vojáci, když se vrátí z fronty a rozumí si, co prožili. Čímž samozřejmě nechci přirovnávat medicínu k frontě, ale někdy je to podobné,“ líčil s úsměvem.
Je o rok starší, tak nechce pozici současné české jedničky opustit. „Nemůžu mu to nechávat takhle zadarmo,“ řekl Kolomazník, který v rozběhu po analýze času na dálku Štefka porazil o tisícinu sekundy.
Oba doufali v rychlejší výkony, ale situaci jim komplikoval protivítr. „Sice to měli všichni stejné, ale já s tím protivětrem trošku víc bojuju. Mám malinko problém s tím, že mi jde těžko se předklonit do překážky. Je jich tam deset, takže když se to do mě opře před překážkou, tak se trošku míň předkloním a už se to veze,“ popsal Kolomazník.
I Štefka podmínky vytrestaly. „Pokopal jsem, myslím si, poměrně dost překážek. Mám fialový kotník, takže ho budu muset zachladit. Ale důležité je, že jsem postoupil do semifinále. Mně jdou vždycky následující běhy přece jen o něco líp,“ řekl.
Navíc se musel vyrovnat s opakovaným startem, protože ten první ulil v jeho druhém rozběhu Turek Mikdat Sevler. „To v minimálně 90 procentech není úplně příjemnost,“ konstatoval Štefko.
Semifinále běhu na 110 metrů překážek se běží ve středu ve 20:55 SELČ, finále ve 22:47.