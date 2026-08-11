Budapešť bude v září hostit premiérový Ultimátní šampionát, který má podle šéfa Světové atletiky Sebastiana Coea vyplnit v sudých letech pomyslnou mezeru v olympijském cyklu. Důvody, které k tomu vrcholnou atletickou organizaci vedly, prezentoval v rozhovoru pro ČT sport.
Podle Coea prožívá atletika skvělé období, a to po finanční i sportovní stránce. „Jsme v dobré formě. Máme před sebou pořád spoustu práce a budeme v ní pokračovat. Ale když se podíváte na posledních deset let, tak jsme zvýšili povědomí o našem sportu po celém světě. Za poslední roky jsme zvýšili naše zisky o 25 procent,“ říká.
Světová atletika podle něj nikdy neměla tolik vynikajících sportovců. „Máme sílu, ale máme i hloubku. Není to jen pár jednotlivců, ale máme skvělé závodníky i v přespolních bězích, v hale. Jsme opravdu v dobré kondici a jako šéf mohu říct, že jsme na tom nejlépe ze všech olympijských sportů,“ je přesvědčen.
Přesto přišla Světová atletika s novou iniciativou. Od 11. do 13. září uspořádá v Budapešti Ultimátní šampionát s nejúspěšnějšími závodníky z olympijských her, mistrovství světa a Diamantové ligy.
„Náš sport se za sto let moc nezměnil. Máme velkou tradici, máme čtyřleté cykly s olympiádami a dvěma světovými šampionáty. A pak máme jeden rok, kdy nemáme nic pro světové publikum. Byli jsme v tomto odvážní a chceme vyzkoušet něco nového,“ tvrdí o plánované novince pro sudé roky.
Ultimátní šampionát nabídne tři hvězdné soutěžní dny tak, aby co nejlépe vyhovoval televiznímu vysílání. „Aby ukázal ty nejlepší sportovce během tří večerů. To jsme si říkali, že je správná cesta, jak odemknout atletiku třeba pro mladší diváky, kteří hledají cestu (k atletice) a pro které může být osm devět dnů (během MS) docela dlouhých,“ poodhaluje záměr.
Atletika se má podle Coea přiblížit i mladším divákům
Nedávné mistrovství světa ve fotbale se přitom vydalo jinou cestou, hrálo se déle a nabídlo víc zápasů. „Hodně jsme to konzultovali a z dat jsme zjistili, že jsou různé preference. Diváci některé disciplíny sledují radši, některé je potřeba zejména pro mladé diváky trochu zatraktivnit. ‚Tvrdé jádro’ bude vždy sledovat mistrovství světa, které trvá osm devět dnů,“ domnívá se.
„Musíme být realističtí, a když chceme nabídnout toto vzrušení i pro nové diváky, musíme některé naše formáty trochu změnit tak, aby jim vyhovovaly,“ myslí si. „Život mladých lidí je postaven spíš na kratších a rychlejších zážitcích,“ je přesvědčen.
Atletika je v Evropě, Africe a Asii doma, ale pořád potřebuje jeden kontinent takříkajíc dobýt – Severní Ameriku. „Je to výzva a zároveň paradox. Protože když se podíváme na mistrovství světa a olympijské hry, tak američtí atleti mají nejsilnější tým ze všech. Mají tam spoustu skvělých atletů, ale je zajímavé, že jsou mnohem známější v Evropě – tady by Noaha Lylese každý poznal. Ale třeba v USA může vystupovat v relativní anonymitě. Takže naší výzvou je, abychom se dostali do této pevnosti, kterou ovládá basketbal, baseball nebo americký fotbal,“ říká.
„Jsme velmi silně zastoupeni na vysokých školách. Máme 2,5 milionu vysokoškoláků, kteří závodí třeba v přespolních bězích. Máme opravdu miliony těch, kteří se zúčastňují městských maratonů. Ale my to nějakým způsobem musíme dostat také do našeho sportu, musíme na tom pracovat,“ dodává Coe.