Víceméně to bylo i podle scénáře, co jsem měl v hlavě, uvedl ke kvalifikaci Vadlejch

Jakubu Vadlejchovi se vydařila kvalifikace oštěpařů na mistrovství Evropy, měla podle něj prakticky ideální vývoj. Obhájce titulu sice nepřehodil limit 82 metrů zajišťující přímý postup do finále, ale úvodní pokus dlouhý 80,92 metru mu s přehledem stačil na nejlepší dvanáctku, a další dva hody tak vynechal. Radoval se, že pořád má na to, měřit se s evropskou špičkou.
Stříbrný olympijský medailista z Tokia prožívá další komplikovanou sezonu, kvalifikace byla jeho prvním závodem po bezmála dvou měsících. „Je to velká akce, takže je to o to víc, řekněme, na nervy. Ale jsem rád, jak to dopadlo. Víceméně to bylo i podle scénáře, co jsem v hlavě měl. Takže jsem hrozně rád, že na to ještě mám,“ pochvaloval si.
Když se celkově usadil na pátém místě kvalifikace a vedl pořadí druhé skupiny, neviděl důvod, proč se pouštět do dalších pokusů. „Zbytečně bych ztrácel síly a potenciálně bych si třeba mohl přivodit nějaké zranění,“ vysvětlil.
Klidně by i opustil plochu, kdyby to šlo. „Tuším, že mi to ani nenabídli, tak jsem tam zůstal a fandil jsem klukům. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin (Konečný) hodil daleko. Všichni se snažili a bohužel,“ řekl Vadlejch, který v kvalifikaci uspěl jako jediný z trojice českých oštěpařů.
Potvrdil, že na svůj sedmý evropský šampionát přijel v provozuschopném stavu. „Na závěrečném soustředění jsem opravdu tušil, že jsem na tom dobře. Tady jde teď jenom o to, do jaké míry se mnou bude spolupracovat tělo. Zatím to vypadá dobře, nechci to zakřiknout,“ řekl pětatřicetiletý český reprezentant a klepal si na zuby.
Do karet mu hrálo i počasí s teplotami vysoko nad 30 stupňů Celsia. I ve vedru zůstával kromě svého jediného pokusu oblečený v dlouhých kalhotách a triku s dlouhým rukávem. „Já když cítím to, že vevnitř vřu, tak prostě cítím, že žiju,“ liboval si, ale v rámci regenerace se chystal naložit do ledu.
Ocenil den volna před finále, které bude na ME už jeho páté. Na výsledek boje o medaile bude mít zásadní vliv, v jakém stavu oštěpaři budou. I vítěz kvalifikace Julian Weber z Německa, kterého Vadlejch považuje za největšího adepta na titul, letos bojuje s různými zraněními. „Každý se může probudit v úplně jiném stavu a o to zajímavější to bude,“ poznamenal.
Důležitou roli může hrát i vítr, mužské finále se bude jako jediná oštěpařská soutěž házet z opačné strany stadionu, tedy ve směru cílové rovinky. Vadlejch chce v sobotu především předvést v prvních třech pokusech výkon, který mu bude stačit na užší finále a kompletní sadu šesti pokusů.
„A ideálně trefit nějaký krásný hod. Kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak by to bylo fantastické. Ale nechci mít velké oči,“ zasnil se trojnásobný medailista z MS, který v květnu na mítinku v Tokiu hodil 85,24 metru.
Z evropských šampionátů má vedle předloňského zlata také stříbro z Mnichova 2022. V sobotu večer bude bojovat o medaili stejně jako halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel. Kvality jednadvacetileté běžkyně Vadlejch oceňuje. „Je to fantastické. Je skvělá a doufejme, že dalších 15 nebo 20 let bude závodit,“ řekl.