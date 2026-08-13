Poslední český desetibojař na mistrovství Evropy v Birminghamu Vilém Stráský doběhl v závodě na 1500 metrů čtrnáctý a celkově obsadil třinácté místo se ziskem 8013 bodů, ze zlata se radoval Němec Leo Neugebauer. Hlavní událostí dne bylo druhé sprinterské zlato pro domácí Amy Huntovou, která po stovce přidala triumf také v běhu na 200 metrů.
Stráský dlouho živil naději na vylepšení desátého místa z předloňské premiéry na mistrovství Evropy v Římě. Po nevydařeném skoku o tyči však z první desítky vypadl a po závěrečném běhu na 1500 metrů ještě o dvě příčky klesl. Jako poslední z účastníků soutěže překonal hranici 8000 bodů, a to o 13 bodů. Další čeští reprezentanti Tomas Järvinen a Ondřej Kopecký soutěž nedokončili.
„Hodnotím to špatně. Já chtěl top osm přinejhorším a 8200 bodů, takže neodjíždím spokojený, rozhodně ne,“ řekl Stráský. První den měl solidní a přenocoval na dělené osmé příčce, ale ve čtvrtek se trápil už od překážek. „Nevím, co se stalo. Věřil jsem si na mnohem víc, ale nepovedlo se to vůbec podle představ,“ litoval.
Definitivně o šanci na dobrý výsledek přišel ve skoku o tyči, kde zdolal jen 450 cm a byl šest decimetrů pod svým osobním maximem. „Tyčka to celé pohřbila. Letos je to fakt boj s tou tyčí. Potřeboval jsem, aby mi trochu pomohl vítr nebo aspoň aby nefoukalo. Strašně těžko se mi obecně skáče a ještě do takového větru, takže jsem to prostě nezvládl. Letos jsem v létě na tyč vůbec nebyl připravený dobře,“ uvedl Stráský.
Radost mu udělal osobní rekord v oštěpu, ale závěrečný běh na 1500 metrů byl zase trápení. „Na patnáctku jsem měl nějaké těžké nohy. Už jsem prostě nemohl,“ poznamenal. V úvodu patnáctistovky se snažil hlídat soupeře, které měl v průběžném pořadí kolem sebe, ale pak už na to neměl. „Tlačil jsem to do cíle už od prvního kolečka. Byla to taková vybojovaná patnáctka. Ale ono když není moc o co závodit, není velká motivace, tak se těžko hledají zbytky sil,“ uvedl Stráský.
Stříbrný olympijský medailista z Paříže Neugebauer přidal ke světovému titulu i ten evropský díky součtu 8611 bodů. O 38 bodů porazil Niklase Kaula, i když s ním na patnáctistovce prohrál o téměř 18 sekund. Závěrečnou disciplínu náročné dvoudenní soutěže, v níž atlety trápily tropické teploty, dokončil Neugebauer zcela vysílen a hned za cílovou čárou se zhroutil k zemi. Třetí skončil Nor Sander Skotheim, jenž obhajoval stříbro.
Huntová svedla na dvoustovce velký souboj se zkušenou krajankou Dinou Asherovou-Smithovou a vytěžila z toho nejlepší letošní evropský čas 22,19 sekundy. Šestinásobná mistryně Evropy Asherová-Smithová v závěru neudržela ani druhé místo, o které ji připravila o jedinou setinu Irka Rhasidat Adelekeová, jež vylepšila národní rekord na 22,28.
Němka Gesa Felicitas Krauseová se stala potřetí mistryní Evropy v běhu na 3000 metrů překážek, když navázala na triumfy z let 2016 a 2018. V Birminghamu vyhrála před Francouzkou Alice Finotovou a krajankou Olivií Gürthovou. Další Němka Lea Meyerová přišla o šanci na medaili pádem na poslední vodní překážce a skončila čtvrtá.
Rekordem šampionátu ozdobil své prvenství v soutěži diskařů Kristjan Čeh, jenž obhájil zlato výkonem 72,51 metru. Slovinec v každém z úvodních tří pokusů přehodil 70 metrů. Nejdál hodil ve třetí sérii, další pokus za magickou hranici předvedl na závěr soutěže. Světový rekordman Mykolas Alekna z Litvy sice rovněž překonal svůj rekord evropského šampionátu, ale výkon 69,89 mu stačil jen na stříbro.
Dva roky starý triumf z Říma zopakovala i švýcarská tyčkařka Angelica Moserová, která si vyrovnala letošní maximum 480 cm. O pět centimetrů předčila Finku Wilmu Helteläovou, dříve Murtovou, evropskou šampionku z roku 2022.
Běh na 800 metrů vyhrál Ir Mark English a ve 33 letech se dočkal prvního velkého zlata v kariéře. Vystudovaný lékař, jenž v semifinále překonal rekord ME reprezentanta někdejší NDR Olafa Beyera z Prahy 1978, v pomalejším finálovém závodě zvítězil ve finiši v čase 1:45,26 před Chorvatem Marinem Bloudkem.
Výsledky mistrovství Evropy v atletice
Výsledky mistrovství Evropy v atletice
Muži:
800 m: 1. English (Ir.) 1:45,26, 2. Bloudek (Chorv.) 1:45,62, 3. Attaoui (Šp.) 1:45,71.
Disk: 1. Čeh (Slovin.) 72,51, 2. Mykolas Alekna (Lit.) 69,89, 3. Janssen (Něm.) 69,53.
Desetiboj: 1. Neugebauer 8611 (100 m: 10,90 – dálka: 782 – koule: 17,13 – výška: 199 – 400 m: 48,81 – 110 m př.: 14,94 – disk: 54,31 – tyč: 490 – oštěp: 60,10 – 1500 m: 4:38,36), 2. Kaul (oba Něm.) 8573 (11,23 – 722 – 15,26 – 202 – 47,99 – 14,73 – 48,88 – 490 – 73,54 – 4:20,70), 3. Skotheim (Nor.) 8433 (10,95 – 780 – 14,45 – 205 – 48,31 – 14,50 – 43,23 – 500 – 59,43 – 4:25,99), ...13. Stráský 8013 (10,88 – 754 – 14,10 – 193 – 48,45 – 14,47 – 42,60 – 450 – 58,25 – 4:34,63), Kopecký, Järvinen oba nedokončili.
Ženy:
200 m (vítr +0,7 m/s): 1. Huntová (Brit.) 22,19, 2. Adelekeová (Ir.) 22,28, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 22,29.
3000 m př.: 1. Krauseová (Něm.) 9:12,69, 2. Finotová (Fr.) 9:14,24, 3. Gürthová (Něm.) 9:15,33.
Tyč: 1. Moserová (Švýc.) 480, 2. Helteläová (Fin.) 475, 3. Bonninová (Fr.) 470.