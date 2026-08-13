Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel postoupila na mistrovství Evropy v Birminghamu do finále. V semifinálovém běhu zaběhla čas 49,81 a skončila druhá. O postup do finále usiluje v kvalifikaci oštěpu i obhájce zlata Jakub Vadlejch. Desetibojař Vilém Stráský vstoupil do druhého dne dobrým časem na překážkách, ale dál se mu nedařilo ani v hodu diskem, ani v tyčkařském sektoru. Přímé přenosy z atletického ME sledujte na ČT sport a v multipřenosu i na ČT sport Plus.
Manuel nastoupila ve druhém semifinálovém běhu a časem 49,81 sekundy byla celkově čtvrtou nejrychlejší ze všech semifinalistek. V červnu na Diamantové lize v Římě pokořila Manuel poprvé hranici 50 sekund a nyní se jí to povedlo už popáté v sezoně. S osobním rekordem 49,37, který zaběhla před dvěma týdny v Paříži, je jednadvacetiletá rodačka z Ostravy v letošních evropských tabulkách druhá za Norkou Henriette Jaegerovou. Finále ženské čtvrtky je na programu v sobotu večer.
„Bylo to náročnější, než jsem čekala. Některé holky už za sebou měly rozběh, pro mě to byl první běh. Ale hodnotím to docela dobře. Běželo se mi dobře. Posledních sto metrů byl protivítr, ale ten čas je krásný. K tomu postup do finále, co víc si přát?“ řekla předloňská juniorská mistryně světa.
Vilém Stráský v desetiboji zaběhl na 110 metrů překážek čtvrtý nejlepší čas 14,47 sekundy a po šesté disciplíně si polepšil z dělené osmé pozice na páté místo. Stráský, jenž po odstoupení Tomase Järvinena a Ondřeje Kopeckého zbyl v desetiboji jako jediný český reprezentant, na překážkách zaostal o 23 setin za svým letošním maximem.
V hodu diskem poslal nejprve prvním pokusem náčiní do sítě. Ve druhé sérii přešlápl a na zápis platného hodu mu tak zbyl poslední pokus. V něm zaostal o tři metry za osobním rekordem a po výkonu 42,60 metru získal 718 bodů. Vylepšení nepřišlo ani v případě skoku o tyči, Stráský splnil nejprve základní výšku 450 centimetrů, ale další o 10 centimetrů výše vynechal. Na metě 470 centimetrů ale ani jednou neuspěl, zapsal 760 bodů a z příček v první desítce vypadl.
Michaela Hrubá skočila v kvalifikaci 184 centimetrů, což jí na postup do finále nestačilo. Osmadvacetiletá výškařka, která letos už zdolala 190 centimetrů, přitom kvalifikací dlouho procházela čistě a postupné výšky překonávala bez problémů. Ke kvalifikačnímu limitu 191 centimetrů se nejenom nepřiblížila, ale nepřekonala ani výšku 188 centimetrů. V kvalifikaci obsadila celkové 22. místo, a nenavázala tak na loňskou finálovou účast na mistrovství světa v Tokiu.
Sprinter Ondřej Macík se na trati 200 metrů mezi třináctku postupujících do večerního semifinále nevešel. Časem 21,22 sekundy v silném protivětru 3,4 m/s obsadil v rozbězích 19. místo. Ve složitých podmínkách se ani nepřiblížil svému letošnímu maximu 20,65, osobní rekord má ještě o 26 setin rychlejší.
Program ME v atletice
Program ME v atletice
Čtvrtek 13. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 11:20–17:00)
11:33 110 m překážek, desetiboj, M (Vilém Stráský)
11:55 výška, Ž – kvalifikace (Michaela Hrubá)
12:05 200 m, M – rozběhy (Ondřej Macík)
12:20 disk, desetiboj A, M (Vilém Stráský)
12:30 3000 m překážek, M – rozběhy
13:10 800 m, Ž – semifinále
13:25 disk, desetiboj B, M (Vilém Stráský)
13:45 400 m, Ž – semifinále (Lurdes Gloria Manuel)
14:00 tyč, desetiboj A, M (Vilém Stráský)
14:35 oštěp, M – kvalifikace A (Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška)
14:45 tyč, desetiboj A, M (Vilém Stráský)
15:55 oštěp, M – kvalifikace B (Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška)
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 19:20–23:10)
19:35 oštěp, desetiboj A, M (Vilém Stráský)
20:35 oštěp, desetiboj B, M (Vilém Stráský)
20:40 trojskok, Ž – FINÁLE
20:50 tyč, Ž – FINÁLE
21:05 200 m, m – semifinále
21:29 3000 m překážek, Ž – FINÁLE
21:45 disk, M – FINÁLE
22:10 1500 m, desetiboj, M (Vilém Stráský)
22:28 800 m, M – FINÁLE
22:50 200 m, Ž – FINÁLE
Pátek 14. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 11:20–13:40)
11:35 100 m překážek, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
11:40 oštěp, Ž – kvalifikace A (Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková, Nikol Tabačková)
11:50 tyč, M – kvalifikace (Dan Bárta, David Holý)
12:05 4x400 m, M – rozběhy (ČR)
12:25 výška, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
12:35 4x400 m, Ž – rozběhy (ČR)
13:00 oštěp, Ž – kvalifikace B (Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková, Nikol Tabačková)
13:05 1500 m, M – rozběhy
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 20:20–23:10)
20:35 koule, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
20:45 10 000 m, Ž – FINÁLE
21:00 výška, M – FINÁLE
21:30 disk, Ž – FINÁLE
21:40 400 m překážek, M – FINÁLE
21:55 200 m, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
22:25 200 m, M – FINÁLE
22:46 800 m, Ž – FINÁLE
Sobota 15. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 08:20–14:20)
08:30 chodecký půlmaraton, M (Albert Kukla)
08:30 chodecký půlmaraton, Ž (Ema Klimentová, Eliška Martínková, Alžběta Franklová)
08:30 chodecký maraton, M (Jaromír Morávek)
08:30 chodecký maraton, Ž
11:25 dálka, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
12:50 dálka, Ž – kvalifikace
12:55 oštěp, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
13:15 1500 m, Ž – rozběhy (Kristiina Sasínek Mäki)
13:40 4x100 m, Ž – rozběhy
14:00 4x100 m, M – rozběhy
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 20:25–23:10)
20:45 800 m, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
21:01 oštěp, M – FINÁLE
21:07 výška, Ž – FINÁLE
21:10 400 m, Ž – FINÁLE
21:17 trojskok, M – FINÁLE
21:25 10 000 m, M – FINÁLE
22:07 1500 m, M – FINÁLE
22:33 4X100 m, M – FINÁLE
22:48 4x100 m, Ž – FINÁLE
Neděle 16. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 08:20–12:00)
08:30 maraton, Ž (Tereza Hrochová)
09:10 maraton, M
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 20:20–23:10)
20:30 tyč, M – FINÁLE
20:55 oštěp, Ž – FINÁLE
21:05 dálka, Ž – FINÁLE
21:35 4x100 m mix – FINÁLE
21:50 3000 m překážek, M – FINÁLE
22:13 1500 m, Ž – FINÁLE
22:33 4x400 m, Ž – FINÁLE
22:48 4x400 m, M – FINÁLE