Manuel nebude mít ve finále nejlepší dráhu, venku to prý nevadí

V semifinále doběhla česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel „až“ druhá, a tak nebude mít ve finále mistrovství Evropy ideální dráhu. Nicméně tento handicap nepovažuje Manuel „venku“ za tak zásadní jako v halových závodech. Největší česká medailová naděje v semifinále ztratila v souboji s vítěznou Polkou Natalií Bukowieckou, doběhla za ní v čase 49,81 sekundy.
Obhájkyně evropského titulu Bukowiecká byla o 24 setin rychlejší. „Snažila jsem se ji předhonit, ale pak už to i s tím větrem bylo takové, že jsem cítila, že už je to na mě docela dost silné. A říkala jsem si, že postupují dvě, takže bych měla ještě přímý postup. Samozřejmě jsem chtěla ještě zabojovat o co nejlepší umístění, abych si zajistila dobrou dráhu, ale nepovedlo se. Uvidíme, co finále,“ řekl halová mistryně světa.
Bukowiecká byla nakonec nejrychlejší ze všech semifinalistek. Manuel se zařadila na čtvrté místo ještě za Nizozemku Lieke Klaverovou a nejrychlejší Evropanku této sezony Henriette Jaegerovou z Norska. A uvidí, z jaké dráhy bude v sobotu večer útočit na vysněnou medaili. „Vzhledem k tomu, že je to venku a není tak zásadní seběhnout první, jako tomu bylo v hale, tak si myslím, že ta dráha tolik nebude vadit. Myslím, že tím, že jsem postupovala na větší kvéčko, tak to nebudou ty úplně krajní dráhy,“ doplnila.
Před rozhovorem s českými novináři se ještě polila vodou, protože v Birminghamu je na Británii mimořádné teplo. „Čekala jsem, když jsem odletíme, že bude trochu chladněji, třeba 25, 30, ale ne 35,“ poznamenala jednadvacetiletá česká hvězda.
Místní tartan pořád považuje za rychlý, ale protivítr v cílové rovince kvalitním časům moc nenahrává. „Já jsem to cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný. Všechny bojujeme se stejnými podmínkami,“ poznamenala Manuel, kterou osobní rekord 49,37 sekundy řadí na druhé místo letošních evropských tabulek.
Koncem července vynechala mistrovství republiky, protože lehce ucítila zadní stehenní sval, který už je v pořádku. „Já jsem to naštěstí necítila. Na mistrovství republiky jsem to cítila jenom trochu, ale ultrazvuk ukázal, že tam nic není. Spíš to bylo možná i takové psychické. Tady jsem ten sval necítila, takže bych neřekla, že to nějak ovlivnilo můj výsledek,“ uvedla Manuel.
Finále ženské čtvrtky se v Birminghamu poběží v sobotu ve 21:10 středoevropského času. „Určitě bych chtěla zítra odpočívat a uvidíme. Domluvíme se s trenérem, co a jak. Jestli ještě něco vymyslíme před tím, nebo už to necháme být,“ řekla svěřenkyně Laurenta Meuwlyho.
Švýcarský kouč má na šampionátu v Birminghamu řadu svěřenců z různých zemí, ale najde si čas i na Manuel. „Samozřejmě mám skvělou podporu od českého týmu, ale trenér taky nechybí,“ ocenila běžkyně, která byla před dvěma lety v Římě ještě jako juniorka na ME čtvrtá.