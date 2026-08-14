Věřil jsem si na mnohem víc, ale nepovedlo se to vůbec podle představ, hodnotil Stráský

Vilém Stráský byl ze třinácté příčky mezi desetibojaři na evropském šampionátu zklamaný. Chtěl získat minimálně 8200 bodů a skončit do osmého místa. Radost mu udělal alespoň osobní rekord v oštěpu.
Nakonec nasbíral 8013 bodů. V jediném letošním desetiboji v Polsku získal o 43 bodů více a osobní maximum má 8136 bodů. Výkon v Birminghamu ho zklamal. „Hodnotím to špatně. Já chtěl top osm přinejhorším a 8200 bodů, takže neodjíždím spokojený, rozhodně ne,“ řekl Stráský.
První den měl solidní a přenocoval na dělené osmé příčce, ale poté se trápil už od překážek. „Nevím, co se stalo. Věřil jsem si na mnohem víc, ale nepovedlo se to vůbec podle představ,“ litoval.
V disku se po dvou neplatných pokusech zachraňoval ve třetí sérii. „Trenér mi říkal, ať do toho jdu, jak kdybych už měl založeno. Ale stejně jsem si to prostě moc hlídal, takže jsem do toho nedal všechno, co bych do toho dal, kdyby to byl první pokus. Byl to prostě takový zajišťovací hod na třetí pokus.“
Definitivně o šanci na dobrý výsledek přišel ve skoku o tyči, kde zdolal jen 450 cm a byl šest decimetrů pod svým osobním maximem.
„Tyčka to celé pohřbila. Letos je to s tyčí fakt boj. Potřeboval jsem, aby mi trochu pomohl vítr, nebo aspoň aby nefoukalo. Strašně těžko se mi obecně skáče a ještě do takového větru, takže jsem to prostě nezvládl. Letos jsem v létě na tyč vůbec nebyl připravený dobře,“ uvedl Stráský.
Radost mu udělal osobní rekord v oštěpu, ale závěrečný běh na 1500 metrů byl zase trápení. „Na patnáctku jsem měl nějaké těžké nohy. Už jsem prostě nemohl,“ poznamenal desetibojař, který skončil o tři místa hůře než při debutu na minulém ME v Římě.
V úvodu patnáctistovky se snažil hlídat soupeře, které měl v průběžném pořadí kolem sebe, ale pak už na to neměl. „Tlačil jsem to do cíle už od prvního kolečka. Byla to taková vybojovaná patnáctka. Ale ono když není moc o co závodit, není velká motivace, tak se těžko hledají zbytky sil,“ uvedl Stráský.
Desetibojaři závodili ve dvou nejteplejších dnech na šampionátu v Birminghamu. Třicítky panovaly už ve středu a o den později bylo prakticky jasno a více než 35 stupňů Celsia ve stínu. „Včera mi to nevadilo, ale dneska mě to sejmulo úplně, protože obzvlášť na té tyči bylo fakt extrémní vedro. I v kombinaci s tím větrem to byl fakt náročný víceboj,“ vykládal.
Letos kvůli bolavým zádům nemohl venku závodit tak často, jak je zvyklý. Absolvoval jen jeden desetiboj. A cítil, že by potřeboval víc. „Historicky já tu formu víceméně dělám na závodech, ale těch bylo fakt málo. Příprava nebyla ideální, ale i tak jsem v tréninku předtím vypadal docela dobře. Jenže prostě ty závodní dny chybí,“ posteskl si.
Jako jediný z českých reprezentantů desetiboj na mistrovství Evropy dokončil a zvažuje, že by se ještě vydal na tradiční vícebojařský mítink do francouzského Talence, který se koná 18. a 19. září. „Chtěl bych tam asi jet, musím si spravit chuť. Ale už to bude takové bez specifického tréninku, jenom to nějak dozávodit ve zdraví,“ přemítal.
Zatímco ze sedmibojů má tři umístění do šestého místa na posledních třech halových MS, venku v desetiboji za svými ambicemi zaostává. „Těžko říct, jestli třeba trénovat víc. Ale já už nemůžu trénovat víc a stejně to nestačí. Těžko říct, co spravím,“ dodal.
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