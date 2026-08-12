V odpoledním programu třetího soutěžního dne na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se českým atletům nedařilo podle představ. V semifinále běhu na 110 metrů překážek vypadl Jonáš Kolomazník i Štěpán Štefko, desetibojaři Ondřej Kopecký ani Vilém Stráský si ve výšce moc nepomohli a prvně jmenovaný poté ani nenastoupil do běhu na 400 metrů. Stráský si pak aspoň spravil chuť na čtvrtce.
Zkušenější z české dvojice Kolomazník nastoupil hned v prvním semifinále a po solidním startu se nakonec propadl až na sedmou pozici. Časem 13,71 sekundy se celkově zařadil na 18. místo, za svým osobním rekordem zaostal o 16 setin. Celkově za sebou nechal tři soupeře z těch, kteří semifinále dokončili podle pravidel.
Štefko, jenž má totožné osobní maximum 13,55 sekundy, dopadl ještě hůře. Hned první překážku srazil a do rytmu se vůbec nedostal. Běžel ve druhé dráze a v závěru už byl tak rozhozený, že poslední plůtek oběhl první dráhou. Jeho působení na ME tak skončilo diskvalifikací. Na finále byl potřeba čas 13,40 sekundy.
Ve výšce desetibojařů byl lepším z české dvojice Vilém Stráský, jenž skočil 193 centimetrů, na 196 cm ani jednou ze tří pokusů neuspěl. Stráský aspoň uzavřel den nejlepší čtvrtkou této sezony. Výkonem 48,45 sekundy si letošní maximum zlepšil o 55 setin.
Vyrovnal se i s pozdním začátkem své poslední disciplíny dne. „Fakt jsem se hodně snažil probrat, hlavně před tím startem, protože takhle pozdě večer se mi to neběhá vůbec dobře. Čtrnáct dní zpátky jsem si to zkusil v tréninku, bylo to strašné, takže jsem si to pak ještě párkrát takhle večer zkusil a teď jsem rád za ten čas. Myslím, že to byl druhý nejrychlejší čas kariéry, takže rozhodně jsem spokojený,“ pochvaloval si Stráský, který je na dělené osmé příčce se ziskem 4194 bodů stejně jako Nizozemec Luuk Pelkmans.
Ondřej Kopecký zvládl ve výšce pouze 184 cm. Další úroveň 187 cm už byla nad jeho síly, propadl se na 22. místo a na start čtvrtky se kvůli zablokovaným zádům už nepostavil. Na vedoucí pozici přenocuje úřadující mistr světa Leo Neugebauer z Německa, který má 4483 bodů. V běhu na 400 metrů ale ztratil, když měl až šestnáctý čas 48,81 sekundy. Jeho náskok před vítězem čtvrtky Jeffem Tesselaarem z Nizozemska se ztenčil na 71 bodů.
Slovenka Emma Zapletalová je mistryní Evropy v běhu na 400 metrů překážek. Vedoucí žena letošních světových tabulek potvrdila roli favoritky a suverénně vyhrála za 52,91 sekundy. Mužské čtvrtce před domácím publikem kraloval Matthew Hudson-Smith. Kladivo ovládla Finka Silja Kosonenová. Mistrem Evropy v běhu na 110 metrů překážek se stal Švýcar Jason Joseph výkonem 13,12 sekundy.
Program ME v atletice
Program ME v atletice
Čtvrtek 13. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 11:20–17:00)
11:33 110 m překážek, desetiboj, M (Vilém Stráský)
11:55 výška, Ž – kvalifikace (Michaela Hrubá)
12:05 200 m, M – rozběhy (Ondřej Macík)
12:20 disk, desetiboj A, M (Vilém Stráský)
12:30 3000 m překážek, M – rozběhy
13:10 800 m, Ž – semifinále
13:25 disk, desetiboj B, M (Vilém Stráský)
13:45 400 m, Ž – semifinále (Lurdes Gloria Manuel)
14:00 tyč, desetiboj A, M (Vilém Stráský)
14:35 oštěp, M – kvalifikace A (Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška)
14:45 tyč, desetiboj A, M (Vilém Stráský)
15:55 oštěp, M – kvalifikace B (Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška)
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 19:20–23:10)
19:35 oštěp, desetiboj A, M (Vilém Stráský)
20:35 oštěp, desetiboj B, M (Vilém Stráský)
20:40 trojskok, Ž – FINÁLE
20:50 tyč, Ž – FINÁLE
21:05 200 m, m – semifinále
21:29 3000 m překážek, Ž – FINÁLE
21:45 disk, M – FINÁLE
22:10 1500 m, desetiboj, M (Vilém Stráský)
22:28 800 m, M – FINÁLE
22:50 200 m, Ž – FINÁLE
Pátek 14. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 11:20–13:40)
11:35 100 m překážek, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
11:40 oštěp, Ž – kvalifikace A (Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková, Nikol Tabačková)
11:50 tyč, M – kvalifikace (Dan Bárta, David Holý)
12:05 4x400 m, M – rozběhy (ČR)
12:25 výška, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
12:35 4x400 m, Ž – rozběhy (ČR)
13:00 oštěp, Ž – kvalifikace B (Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková, Nikol Tabačková)
13:05 1500 m, M – rozběhy
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 20:20–23:10)
20:35 koule, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
20:45 10 000 m, Ž – FINÁLE
21:00 výška, M – FINÁLE
21:30 disk, Ž – FINÁLE
21:40 400 m překážek, M – FINÁLE
21:55 200 m, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
22:25 200 m, M – FINÁLE
22:46 800 m, Ž – FINÁLE
Sobota 15. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 08:20–14:20)
08:30 chodecký půlmaraton, M (Albert Kukla)
08:30 chodecký půlmaraton, Ž (Ema Klimentová, Eliška Martínková, Alžběta Franklová)
08:30 chodecký maraton, M (Jaromír Morávek)
08:30 chodecký maraton, Ž
11:25 dálka, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
12:50 dálka, Ž – kvalifikace
12:55 oštěp, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
13:15 1500 m, Ž – rozběhy (Kristiina Sasínek Mäki)
13:40 4x100 m, Ž – rozběhy
14:00 4x100 m, M – rozběhy
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 20:25–23:10)
20:45 800 m, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
21:01 oštěp, M – FINÁLE
21:07 výška, Ž – FINÁLE
21:10 400 m, Ž – FINÁLE
21:17 trojskok, M – FINÁLE
21:25 10 000 m, M – FINÁLE
22:07 1500 m, M – FINÁLE
22:33 4X100 m, M – FINÁLE
22:48 4x100 m, Ž – FINÁLE
Neděle 16. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 08:20–12:00)
08:30 maraton, Ž (Tereza Hrochová)
09:10 maraton, M
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 20:20–23:10)
20:30 tyč, M – FINÁLE
20:55 oštěp, Ž – FINÁLE
21:05 dálka, Ž – FINÁLE
21:35 4x100 m mix – FINÁLE
21:50 3000 m překážek, M – FINÁLE
22:13 1500 m, Ž – FINÁLE
22:33 4x400 m, Ž – FINÁLE
22:48 4x400 m, M – FINÁLE