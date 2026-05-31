Vadlejch v Rabatu nepřehodil 80 metrů, Ruppert zaběhl fantastický evropský rekord

Jakubu Vadlejchovi návrat do seriálu Diamantové ligy po delší odmlce nevyšel. Úřadující mistr Evropy v Rabatu hodil jen 77,75 metru a skončil sedmý. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenaďan Anderson Peters výkonem 86,08 metru. V závěrečném závodu na 3000 metrů překážek Němec Frederik Ruppert jako první Evropan zaběhl tuto trať pod osm minut.
Vadlejch nenavázal na povedený vstup do sezony z Tokia, kde nedávno zvítězil výkonem 85,24 metru. V Maroku obsadil stejnou pozici jako loni v Dauhá, což byl jeho jediný „diamantový“ start v sezoně poznamenané zdravotními problémy.
Tentokrát předvedl ještě téměř o dva metr horší výkon. Měl jen dva měřené pokusy. Ten delší znamenal jeho nejhorší závodní výsledek od vystoupení na mistrovství republiky atletických družstev v září 2015.
Nejlépe do Diamantové ligy z oštěpařů vstoupil světový šampion z let 2019 a 2022 a úřadující vicemistr světa Peters. Bronzový medailista z olympijských her v Paříži ve čtvrté sérii poslal oštěp za 86 metrů a překonal o 11 centimetrů lídra letošní sezony Rumeše Tharangu Pathirageho ze Srí Lanky.
Ruppert v cílové rovince proháněl domácí hvězdu Sufjána El Bakkaliho, za níž zaostal o 55 setin sekundy. Časem 7:57,80 Ruppert překonal o 2,29 sekundy evropský rekord, který od července 2013 držel Francouz Mahiedine Mekhissi.
Závod na 400 metrů překážek vyhrála Slovenka Emma Zapletalová. Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa ve finiši porazila stříbrnou olympijskou medailistku z Paříže Američanku Annu Cockrellovou a zlepšila národní rekord na 52,82 sekundy. Poprvé v kariéře se dostala pod hranici 53 sekund a už je o setinu rychlejší než česká rekordmanka Zuzana Hejnová, dvojnásobná mistryně světa.
Ani v Rabatu nedosáhl na vítězství světový rekordman ve vrhu koulí Američan Ryan Crouser. Trojnásobný olympijský vítěz se oproti mítinku v Sia-menu zlepšil o 18 centimetrů na 21,59, ale skončil druhý bezmála o metr za krajanem Joem Kovascem. Ten se výkonem 22,58 metru dostal do čela letošních světových tabulek.
Vítězný vstup do Diamantové ligy má za sebou světová rekordmanka ve skoku do výšky Jaroslava Mahučichová. Ukrajinské hvězdě k tomu stačilo zdolat napodruhé 197 centimetrů.
Soutěž tyčkařek vyhrála olympijská šampionka Nina Kennedyová z Austrálie, která v Diamantové lize závodila poprvé od září 2024. V této sezoně se vrací po loňském vážném zranění a v Rabatu vyhrála výkonem 480 centimetrů, které překonala napoprvé. Žádná její soupeřka tuto výšku nezdolala.
Výsledky mítinku Diamantové ligy v Rabatu
Muži:
200 m (vítr +0,4 m/s): 1. Bednarek (USA) 19,69, 2. Tebogo (Botsw.) 19,96, 3. Dambile (JAR) 20,03.
400 m: 1. Patterson (USA) 44,11, 2. Hudson-Smith (Brit.) 44,25, 3. McRae (USA) 44,40.
800 m: 1. Burgin (Brit.) 1:42,98, 2. Wanyonyi (Keňa) 1:43,56, 3. Moula (Alž.) 1:43,73.
1500 m: 1. Nuguse (USA) 3:30,35, 2. Nader (Portug.) 3:30,43, 3. Habz (Fr.) 3:30,68.
3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 7:57,25, 2. Ruppert (Něm.) 7:57,80 - evropský rekord, 3. Koech (Keňa) 7:59,44.
Koule: 1. Kovacs 22,58, 2. Crouser 21,59, 3. Geist (všichni USA) 21,56.
Oštěp: 1. Peters (Gren.) 86,08, 2. Pathirage (Srí Lanka) 85,97, 3. Walcott (Trin.) 82,52, ...7. Vadlejch (ČR) 77,75.
Ženy:
100 m (+0,3 m/s): 1. T. Claytonová 10,85, 2. Williamsová 10,95, 3. Smithová (všechny Jam.) 11,00.
200 m (+ 1,3 m/s): 1. Sturgisová 22,21, 2. Whiteová (obě USA) 22,28, 3. Leducová (Kan.) 22,41.
800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:56,56, 2. Dugumaová (Et.) 1:57,24, 3. Odiraová (Keňa) 1:57,27.
400 m př.: 1. Zapletalová (SR) 52,82, 2. Cockrellová (USA) 53,18, 3. Claytonová (Jam.) 53,75.
Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 197, 2. Pattersonová (Austr.), 3. Topičová (Srb.) obě 194.
Tyč: 1. Kennedyová (Austr.) 480, 2. Ayrisová (N. Zél.), 3. Moonová (USA) a Moserová (Švýc.) všechny 470.
Disk: 1. Sionová (USA) 68,75, 2. Van Klinkenová (Niz.) 66,72, 3. Tausagaová (USA) 65,94.
Další disciplíny:
Ženy:
100 m př. (+1,2 m/s): 1. Amusanová (Nig.) 12,28, 2. Charltonová (Bah.) 12,40, 3. Visserová (Niz.) 12,47.
1500 m: 1. Hailuová 3:58,25, 2. Kalayuová (obě Et.) 3:59,28, 3. Guillemotová (Fr.) 3:59,60.