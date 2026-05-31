Järvinen se blýskl v Götzisu nejlepším českým desetibojem od roku 2007

Juniorský mistr světa z roku 2024 Tomas Järvinen předvedl na prestižním mítinku v Götzisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. Výkonem 8400 bodů obsadil sedmou příčku a o rovných sto bodů překonal ostrý limit Evropské atletiky pro srpnový kontinentální šampionát v Birminghamu. Vyhrál Švýcar Simon Ehammer (8778).
Dvacetiletý Järvinen loni kvůli zdravotním problémům nedokončil žádný víceboj. Letos se v dobré formě předvedl už v hale, kde získal český titul v sedmiboji. Nemohl startovat na halovém mistrovství světa, protože neměl potřebný druhý výkon do žebříčku, z něhož se kvalifikovali Ondřej Kopecký a Vilém Stráský.
V Götzisu na halový výkon navázal výborným desetibojem, kterým se zařadil na čtvrté místo národních historických tabulek. Před ním jsou jen olympijský vítěz z Atén 2004 Roman Šebrle, trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák a olympijský šampion z Barcelony 1992 Robert Změlík, kterého Järvinen připravil o český rekord do 23 let.
Rekordy ve čtyřech disciplínách
„Götzis jsem si strašně užil, byla to skvělá soutěž. Ale bohužel to nevyšlo podle mých představ. Vím, že tam mám ještě hodně co zlepšovat. Vím, že i v letošním roce dokážu udělat ještě o nějaký bod navíc, a doufám, že to dokážu předvést případně na mistrovství Evropy,“ uvedl Järvinen.
Jeho součet z Götzisu je nejkvalitnějším českým desetibojem od výkonu Šebrleho z MS 2007 v Ósace, který tehdy triumfoval ziskem 8676 bodů. Český mladík si zlepšil osobní rekordy v bězích na 100 a 400 metrů, v disku a oštěpu. Vyrovnal si maximum v tyči.
Nejvíce si cenil čtvrtky, v níž si posunul osobní maximum o 67 setin na 47,69. „Ta mě celkem i překvapila. Vím, že se tam dá i zlepšovat, ale na tento víceboj byla velice slušná,“ pochvaloval si. Naopak ho zklamal vrh koulí, v němž zapsal jen 12,88 metru a byl poslední. „Ve druhém pokusu tam bylo klidně 14 metrů, kdyby mi to nevyklouzlo z ruky. Ale je to víceboj a jsem rád za ten výkon, který jsem udělal,“ dodal.
Švýcar Ehammer si vítězství zajistil osobním rekordem 8778 bodů, k němuž si pomohl zejména sobotním dálkařským veleskokem 851 centimetrů. Porazil o 48 bodů úřadujícího mistra světa Leo Neugebauera z Německa.
Sedmiboj vyhrála součtem 6726 bodů Švýcarka Annik Kälinová, která rovněž v dálce zazářila výkonem 696 centimetrů. Nechala za sebou o 21 bodů Emmu Oosterwegelovou z Nizozemska.