Manuel na Diamantové lize v Římě doběhla v osobním rekordu druhá

Lurdes Gloria Manuel doběhla na Diamantové lize v Římě druhá na 400 metrů. Osobní rekord si česká atletka zlepšila na 49,77, poprvé běžela pod 50 sekund.
Oštěpař Jakub Vadlejch se ani ve svém druhém letošním startu v Diamantové lize neprosadil. V Římě hodil 78,28 metru a skončil devátý. Soutěž pro něj skončila po třech pokusech. Zazářil Srílančan Rumeš Tharanga Pathirage, který vyhrál výkonem 92,62 metru. Tyčkařka Amálie Švábíková skončila šestá výkonem 445 centimetrů. Výškař Jan Štefela obsadil osmé místo za výkon 220 centimetrů, porazil jednoho soupeře.
Úřadující mistr Evropy Vadlejch na úvod sezony v Tokiu vyhrál výkonem za 85 metrů, ale od té doby na dvou soutěžích nepřehodil 80 metrů. V Římě měl vyrovnanou sérii v rozmezí osmi centimetrů, která ale byla daleko za nejlepšími. Ve srovnání s nedělním závodem v Rabatu se zlepšil jen o 53 centimetrů.
Třiadvacetiletý Pathirage se stal 28. oštěpařem v historii, který překonal 90 metrů. Výkonem ze druhé série se zařadil na osmé místo tabulek. Ve vyrovnaném souboji o druhé místo byl nejlepší Grenaďan Anderson Peters (83,91) před Američanem Curtisem Thompsonem (83,89) a reprezentantem Trinidadu a Tobaga Keshornem Walcottem (83,45).
Česká rekordmanka Švábíková, jejíž přípravu na letní sezonu zkomplikovalo zranění kotníku, se v premiérovém letošním startu pod širým nebem trápila už na základní výšce 430. Napotřetí ji zdolala a pak napoprvé uspěla na 445. Na další postupné výšce 460 už třikrát shodila.