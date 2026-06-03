Manuel v čele české čtyřky: Diamantová liga zavítá do Říma

Na čtvrtečním mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit čtyři čeští atleti včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Glorie Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezony také tyčkařka Amálie Švábíková, další start v sezoně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. Přímý přenos sledujte ve čtvrtek od 21:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Šampionka z březnového HMS v Toruni Manuel, která začátkem května pomohla české štafetě na 4x400 metrů k postupu na MS 2027, bude mít ve svém prvním individuálním startu pod širým nebem silné soupeřky. Do Říma se chystají další medailistky z HMS Polka Natalia Bukowiecká a Nizozemka Lieke Klaverová, první venkovní start absolvuje také bronzová medailistka z HMS 2025 Henriette Jaegerová z Norska. Mezi čtvrtkařskými specialistkami navíc otestuje rychlost olympijská vítězka a halová světová rekordmanka v běhu na 800 metrů Britka Keely Hodgkinsonová.
Poprvé v letošní Diamantové lize nastoupí další česká medailistka z HMS Švábíková, jež měla komplikovanou přípravu kvůli zranění kotníku. Utká se mimo jiné s olympijskou šampionkou Ninou Kennedyovou z Austrálie, která nechala zapomenout na loňské trable se zraněním a v neděli vyhrála mítink v Rabatu. Ve startovní listině jsou také Američanka Sandi Morrisová a přední Evropanky – Britka Molly Cauderyová, Švýcarka Angelica Moserová a Slovinka Tina Šutejová.
Zatímco Manuel se Švábíkovou se chystají na sezonní debut, Vadlejch a Štefela mají co napravovat. Úřadující mistr Evropy Vadlejch vstoupil do sezony nadějně, když vyhrál mítink v Tokiu výkonem přes 85 metrů, ale v neděli se mu na Diamantové lize v Rabatu vůbec nedařilo. Hodil jen 77,75 a skončil sedmý. Vyhrál tam Grenaďan Anderson Peters, který bude v Římě útočit na další štědrou porci diamantových bodů.
Bronzový medailista z loňského MS v Tokiu Štefela poprvé venku závodil minulý týden na mítinku v Bydhošti. Nejlepší český atlet uplynulého roku zapsal jen 215 centimetrů a skončil šestý. V Římě se utká mimo jiné se všemi medailisty z letošního HMS – Ukrajincem Olehem Doroščukem, Mexičanem Erickem Portillem a Jamajčanem Raymondem Richardsem.
Lákadlem první evropské zastávky letošního ročníku Diamantové ligy budou sprinty. Stovku poběží olympijský šampion z Paříže Američan Noah Lyles i Letsile Tebogo z Botswany, který před dvěma lety získal olympijské zlato na dvoustovce. Utká se s nimi domácí hvězda Marcell Jacobs, vítěz OH 2021 v Tokiu.
V ženském běhu na 200 metrů se představí Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová, která na loňském MS vyhrála stovku, dvoustovku i štafetu na 4x100 metrů. Utká se s nejrychlejší ženou této sezony Julien Alfredovou ze Svaté Lucie.
Mužský oštěp a ženská tyč začnou v předprogramu krátce po 19. hodině. Hlavní program mítinku v Římě odstartuje ve 21:04 závodem na 400 metrů překážek, v němž se pokusí navázat na vítězství z Rabatu Slovenka Emma Zapletalová.
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