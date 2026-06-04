Kratochvílová přišla o další rekord. Na stovce ji překonala Karolína Maňasová

Karolína Maňasová se v rakouském St. Pöltenu postarala o překonání letitého rekordu Jarmily Kratochvílové. Atletickou legendu překonala v běhu na 100 metrů hned dvakrát: nejprve v rozběhu časem 11,08 a poté ve finále výkonem 11,01.
Ženský český rekord ve stometrovém sprintu byl v platnosti od 6. června 1981, kdy Kratochvílová čas 11,09 zaběhla v Bratislavě. V sobotu by tedy od jejího zápisu uplynulo 45 let.
Maňasové dosud patřilo v českých historických tabulkách druhé místo. Předloni na olympijských hrách v Paříži se vítkovická atletka k historickém času přiblížila na dvě setiny. V této sezoně se blýskla národním rekordem už i v hale poté, co v lednu Ostravě zaběhla hned v prvním startu sezony 60 metrů za 7,05 sekundy.
A rekordem nyní loňská mistryně Evropy ze šampionátu do 22 let otevřela také hlavní část atletického roku. Při obou historických zápisech v Rakousku měla mírnou podporu větru v zádech. V rozběhu 0,6 a ve finále 0,9 m/s. V souboji o vítězství porazila o tři setiny Němku Rebekku Haaseovou, členku bronzové štafety z pařížských Her i světových šampionátů 2022 a 2025, a zároveň se ujala vedení v letošních evropských tabulkách.
Po životním výkonu Maňasová neskrývala euforii. „Jsem strašně šťastná, mísí se ve mně všechny pozitivní pocity. Po tom rozběhu jsem si říkala, že bych to mohla ještě srazit, protože jsem to neběžela naplno. Finále vyšlo úplně super. Trochu jsem už tuhla v tom konci, cítila jsem vedle sebe tu Němku. Myslím, že to byl super závod,“ uvedla.
Vývoj českého ženského rekordu v běhu na 100 metrů
Vývoj českého ženského rekordu v běhu na 100 metrů
13,6 – Marie Mejzlíková II, 5. srpna 1922, Praha
13,2 – Marie Mejzlíková II, 1923
12,2 – Ludmila Sychrová, 1926
12,6 – Rudolfa Krausová, 19. června 1930, Praha
12,4 – Rudolfa Krausová, 1. července 1933, Praha
12,4 – Zdeňka Koubková, 1934
12,0 – Olga Šicnerová, 1948
12,0 – Vlasta Přikrylová, 1962
11,9 – Eva Lehocká, 1964, Řím
11,8 – Eva Lehocká, 1964
11,7 – Eva Lehocká, 1966
11,6 – Eva Glesková, 1968
11,5 – Eva Glesková, 1969
11,0 – Eva Glesková, 1. července 1972, Budapešť
11,09 – Jarmila Kratochvílová, 6. června 1981, Bratislava
11,08 – Karolína Maňasová, 4. června 2026, St. Pölten
11,01 – Karolína Maňasová, 4. června 2026, St. Pölten
Oštěpařskou soutěž v St. Pöltenu vyhrála Nikol Tabačková životním výkonem 61,44 metru. Osmadvacetiletá atletka se poprvé v kariéře dostala za šedesátimetrovou hranici a poskočila na šesté místo v českých dlouhodobých tabulkách. Na osmistovce si připsal vítězství juniorský mistr Evropy z roku 2023 Jakub Dudycha (1:45,82).
V běhu na 100 metrů překážek Tereza Elena Šínová jako čtvrtá Češka pokořila hranici 13 sekund. Časem 12,92 se zařadila na dělené druhé místo v národních historických tabulkách. Čtyřiadvacetiletá atletka vyrovnala loňský výkon Ester Bendové, rychleji běžela jen v roce 2009 Lucie Škrobáková (12,73). V Rakousku to Šínové stačilo na páté místo.