Atletika

V nejdůležitější okamžik se mi nepodařilo výkon zopakovat, mrzelo Maňasovou


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Smutný konec sezony. Ta skončila pro sprinterku Karolínu Maňasovou na mistrovství Evropy, kde se marně snažila postoupit do finále stovky. Česká rekordmanka potřebuje vyléčit zánět na patě, který ji trápí poslední tři týdny. Přesto si věřila, ale k postupu měla nakonec daleko.

Další možnost přiblížit se rekordnímu času 11,01 sekundy už letos mít nebude. „Poslední tři týdny se trápím se zánětem tíhového váčku, říká se tomu bursitida. Prostě je to zánět na patě. Takže mě čeká rekonvalescence před přípravou, ať se to dá pořádně do kupy a můžu začít přípravu na halovou sezonu v plném nasazení,“ uvedla dvaadvacetiletá sprinterka.

Zánět nebyl natolik závažný, aby musela přestat trénovat nebo závodit, ale určitá omezení jí přinesl. Například v odrazových cvičeních, která jsou součástí sprinterské přípravy.

„Se zánětem na patě nemůžu ty odrazy chodit s takovým nasazením a v takové kvalitě, jak bych chtěla. Je to nepříjemná věc. Energie, kterou bych chtěla směřovat do tréninku, se musí směřovat i k fyzioterapii a rekonvalescenci toho zánětu, ať se to nezhoršuje,“ vysvětlovala loňská mistryně Evropy do 23 let.

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Semifinálový běh Karolíny Maňasové s ohlasem
Zdroj: ČT sport

V minulé sezoně běžela finále šedesátky na halovém mistrovství Evropy, ale na stovce pod širým nebem na to letos nenavázala. Nepodařilo se jí předvést na vrcholné akci své maximum.

„Kdybych měla celkově zhodnotit tu sezonu, tak se trochu opakuje podobný scénář jako letos v hale, že jsem ten nejlepší výsledek předvedla hned v prvním závodě a v ten nejdůležitější okamžik se mi to nepodařilo zopakovat. Mám na to, ve mně to je, ale ještě bych měla zapracovat na tom, abych to předvedla v ten nejdůležitější okamžik,“ litovala.

Nelitovala, že si nemohla atmosféru ME v Birminghamu otestovat v dopoledním rozběhu, protože byla jednou z dvanácti sprinterek nasazených přímo do semifinále.

„Jsem celkem ráda, že jsem nemusela jít ten rozběh a mohla jsem rovnou nastoupit do semifinále. Nejsem úplně ranní ptáče, takže mně ty večerní hodiny sedí. Měla jsem čas si odpočinout, vizualizovat si ten závod. Teda vizualizovala jsem si ho trošku jinak než tak, jak to dopadlo,“ dodala.

V historii české a československé atletiky se dostala do finále stovky na ME jen Slovenka Eva Glesková, která byla čtvrtá v Budapešti 1966 a sedmá o tři roky později v Aténách.

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