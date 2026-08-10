Mistrovství Evropy v atletice v anglickém Birminghamu odstartovalo. Finálovou účast si zajistili v dopoledním programu úvodního soutěžního dne dálkař Petr Meindlschmid, kladivář Volodymyr Myslyvčuk a také koulař Tomáš Staněk. Ostatním českým reprezentantům se v kvalifikacích nedařilo. Přímý přenos večerního programu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus s extra streamy z technických soutěží od 19:40.
Už večer se ve finále soutěže koulařů představí Staněk, který v závěrečné sérii splnil limit vrhem 20,66 metru a v kvalifikaci skončil druhý, když prohrál jen s Italem Leonardem Fabbrim. Ten si prvenství zajistil hned úvodním pokusem dlouhým 21,29 metru.
Meindlschmid prožil nervydrásající kvalifikaci. Nakonec postoupil poté, co po dvou přešlapech skočil v poslední sérii 791 centimetrů, obsadil dvanácté místo a o 19 centimetrů vylepšil letošní maximum. Třináctý za ním na první nepostupové pozici skončil o jediný centimetr Švéd Thobias Montler, výkonem 834 centimetrů kvalifikaci ovládl Ital Francesco Ettore Inzoli. Tomu pomohl více než třímetrový vítr.
Myslyvčuk si zajistil postup hned prvním pokusem, když splnil kvalifikační limit 78 metrů hodem 79,61. Myslyvčuk je od letošního března dvojkou historických českých tabulek, hranici 80 metrů přehodil v Nikósii o 69 centimetrů. Patrik Hájek skončil ve své kvalifikační skupině až čtrnáctý.
Sprinterka Karolína Maňasová nemusela díky českému rekordu 11,01 sekundy startovat v rozbězích a byla nasazena rovnou do večerního semifinále.
Prvním vyřazeným českým reprezentantem se stal Jakub Dudycha, jenž nepostoupil do středečního semifinále běhu na 800 metrů. V rozběhu se dvacetiletý český rekordman dlouho držel vpředu, ale po kolizi se soupeřem zhruba 200 metrů před cílem ztratil rychlost a nakonec doběhl poslední.
„Vyvíjelo se to nad plán. Po šestistovce jsem se pořád cítil strašně dobře, ale pak začali zrychlovat ostatní a mně úplně vyply nohy. A jenom jsem se vlastně koukal, jak mě všichni předbíhají. Pořád jsem si říkal: ‚V pohodě, jsem třetí, to ještě jde, jsem čtvrtý, to pořád na čas můžu projít.‘ A pak mě začal předbíhat Malťan s osobákem 1:46 a nějaké drobné a to mě už definitivně přibilo úplně k zemi,“ uvedl Dudycha.
Nechápal, co se na dráze přihodilo, před startem tomu nic nenasvědčovalo. „Fakt jsem se nikdy necítil před závody takhle dobře. Ale poslední dvoustovka byla úplné peklo,“ kroutil hlavou. Něco podobného dvacetiletý český reprezentant prožil v opravném běhu na Hrách v Paříži, ale tehdy byl vyčerpaný z rozběhu, po němž několikrát zvracel. „Tady nevím, co k tomu mohlo vést. Jakože netuším, fakt mě ani nic nenapadá,“ poznamenal juniorský mistr Evropy z roku 2023. „Spíš si prostě myslím, že jsem na to jenom vůbec neměl. A prostě mi došlo,“ dodal Dudycha.
Nevedlo se ani českým koulařkám. Do večerního finále se neprobojovaly, neboť v kvalifikaci ani nepřekonaly 17 metrů. Katrin Brzyszkowská obsadila 15. místo, Martina Mazurová byla devatenáctá. Na postupové 12. místo bylo potřeba vrhnout 17,62 metru.
Výsledky mistrovství Evropy v atletice – kvalifikace s českou účastí
Výsledky mistrovství Evropy v atletice – kvalifikace s českou účastí
Muži:
800 m – rozběhy: 1. Meziane (Fr.) 1:45,10, ...28. Dudycha 1:48,85 – nepostoupil.
Dálka: 1. Inzoli (It.) 834, ...12. Meindlschmid 791 – postoupil do finále.
Koule: 1. Fabbri (It.) 21,29, 2. Staněk 20,66 – postoupil do finále.
Kladivo: 1. Myslyvčuk 79,61 – postoupil do finále, ...25. Hájek 70,56 – nepostoupil.
Ženy:
Koule: 1. Mabryová (Něm.) 19,25, ...15. Brzyszkowská 16,76, 19. Mazurová 16,12 – nepostoupily.