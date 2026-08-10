Meindlschmid: Snažil jsem se tlak ukorigovat. Doufám, že štěstí zůstane na mojí straně

Závod velkých nervů prožil v Birminghamu na úvod evropského šampionátu v atletice Petr Meindlschmid. Z kvalifikace dálkařů nakonec postoupil posledním pokusem z posledního místa, a to – jak sám uvedl – s velkým štěstím.
Meindlschmidovi úvodní dva pokusy kvůli přešlapům nevyšly, a tak byl před třetím pokusem nad propastí. Další chyba by znamenala konec v soutěži.
„Hodně stresu. Už jen jeden pokus zbýval na to, abych se mohl kvalifikovat do zítřejšího finále. Hodně tlaku, ale snažil jsem se to ukorigovat, protože jsem věděl, že na to mám,“ hodnotil.
„Sice to tak úplně nevypadalo, protože jsem měl hodně štěstí a díky štěstí jsem postoupil. Doufám, že zítra to štěstí zůstane na mojí straně, ale že už nebude tolik potřeba,“ řekl.
Nakonec postoupil jediným platným pokusem dlouhým 791 centimetrů z posledního, dvanáctého místa, když o pouhý centimetr za ním skončil Švéd Thobias Montler na první nepostupové pozici.
Meindlschmid neskákal v přípravě čtyři týdny kvůli zranění, nakonec se ale v závodě mohl radovat z postupu do finále. „Je to pro mě úspěch jako každý jiný. Je to strašně cenné, že i po tom zranění se můžu rovnat s top dvanácti skokany v Evropě. A doufám, že nezůstanu dvanáctý jak po kvalifikaci a ještě se trochu vyšvihnu nahoru,“ přál si Meindlschmid.
A má na to? „Určitě,“ dodal odhodlaně.