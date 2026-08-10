Zlatý návrat Ingebrigtsena. Maňasová se Staňkem neuspěli

Na první českou medaili v Birminghamu si česká atletika musí ještě počkat. Tomáš Staněk na druhé místo z kvalifikace ve večerním finále nenavázal. Jeho nejdelší pokus 19,68 metru nestačil v silné konkurenci koulařského sektoru ani na užší finále. O medaile na 100 metrech neběžela i přes dobrý semifinálový start sprinterka Karolína Maňasová. Zlatý návrat na trůn trati na 5000 metrů naopak zapsal Jakob Ingebrigtsen, který se na evropském šampionátu představil poprvé po zdravotní pauze. Dění z mistrovství Evropy sledujte v přímých přenosech na ČT sport a ČT sport plus.
Ingebrigtsen absolvoval první start od loňského mistrovství světa v Tokiu, které mu po problémech s Achillovou šlachou nevyšlo. Letos v únoru se dvojnásobný olympijský vítěz podrobil operaci a nyní se na dráhu vrátil dalším triumfem. „Ještě před měsícem bych si nemyslel, že bych se evropského šampionátu mohl vůbec účastnit. Poslední týden jsem se ale začal cítit ve své kůži a to načasování vyšlo perfektně,“ pochvaloval si získanou formu staronový šampion.
Ve strhujícím finiši porazil Němce Floriana Bremma a Francouze Etienna Daguinose. Jiný Francouz Jimmy Gressier, který patřil k favoritům závodu, se musel spokojit se čtvrtým místem. Pětadvacetiletý Ingebrigtsen má už sedm evropských titulů pod širým nebem, tři získal v běhu na 1500 metrů.
Až překvapivým devátým místem zakončil svoje působení český rekordman ve finále koulařů. Staněk výkonem 19,68 metru zaostal téměř přesně o metr za svým nejlepším pokusem z dopolední kvalifikace a užší finále mu tak uteklo o 34 centimetrů. „První přešlap mě mrzí, tam by to za dvacet asi bylo. Cítil jsem se čím dál líp, ale poslední pokus jsem nedokázal předběhnout,“ hodnotil Staněk.
„Sport je ale i o tomhle. Člověk musí polykat i trošku jedovaté pilulky, aby mohly být i hezčí okamžiky. Celá ta sezona je návratová. A jediné, z čeho mám radost, je, že jsem to přežil ve zdraví. Že únorová operace loktu proběhla dobře a můžu házet, i když ten návrat trval,“ dodal. Ve finále výkonem 22,31 metru obhájil předloňský titul z Říma italský favorit Leonardo Fabbri.
Maňasová výrazně zaostala za svým rekordem
Sprinterka Maňasová obsadila ve třetím semifinále sprinterského rozběhu s časem 11,23 až páté místo. Celkově skončila dvanáctá. „Zase mi vyšel start, do šedesátky jsem se držela, pak mě ty holky přejely,“ popsala své dojmy ihned po doběhu.
Díky českému rekordu za 11,01 sekundy přitom postoupila přímo do semifinále a vyhnula se tak ranním rozběhům. „Mrzí mě to o to víc, že jsem měla dobré podmínky. Není to výsledek, který bych vzhledem k osobáku od sebe čekala,“ přiznala.
Z kvalifikace na 100 metrů překážek nepostoupily ani Elena Šínová, která ve svém rozběhu skončila jako poslední, ani Ester Bendová, jež svůj premiérový start na mistrovství Evropy vůbec nedokončila. „Formu mám, dneska jsem to ale nezvládla. Neměla jsem dobrý náběh, chtěla jsem zabrat a jelikož trošku myslím na svoje přední stehno, nechala jsem tam přetahovku,“ mrzelo ji.
Kvalifikace byla konečnou i pro trojskokanku Lindu Suchou a kladivářku Terezu Holcovou. „Začala jsem volněji, než jsem mohla. Hody byly docela hezké, ale škrtaly o klec a tím si člověk ubere pár metrů,“ litovala další česká debutantka.
První zlatou medaili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu si přivlastnila nizozemská koulařka Jessica Schilderová, která tak zkompletovala třetí kontinentální titul za sebou. Ve finále zvítězila výkonem 20,73 metru před krajankou Jorinde van Klinkenovou. Třetí skončila Němka Yemisi Mabryová. Stejné pořadí měla soutěž koulařek předloni na evropském šampionátu v Římě.
Mistryní Evropy v běhu na 100 metrů se stala domácí sprinterka Amy Huntová. První individuální zlato z velké akce získala čtyřiadvacetiletá Britka v čase 11,00 sekundy. O dvě setiny porazila Polku Ewu Swobodovou, která obhájila stříbro. Předloňská šampionka Dina Asherová-Smithová skončila pátá.
Výsledky mistrovství Evropy v atletice
Výsledky mistrovství Evropy v atletice
Muži:
5000 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 13:15,29, 2. Bremm (Něm.) 13:15,60, 3. Daguinos (Fr.) 13:16,09.
Koule: 1. Fabbri 22,31, 2. Weir (oba It.) 21,12, 3. Petersson (Švéd.) 20,97, ...9. Staněk (ČR) 19,68.
Ženy:
100 m (vítr +1,0 m/s): 1. Huntová (Brit.) 11,00, 2. Swobodová (Pol.) 11,02, 3. Nkansaová (Belg.) 11,06.
Koule: 1. Schilderová 20,73, 2. Van Klinkenová (obě Niz.) 19,64, 3. Mabryová (Něm.) 19,50.
Smíšená štafeta 4x400 m: 1. Norsko (Warholm, Iuelová, Kulseng, Jägerová) 3:09,62, 2. Británie 3:10,47, 3. Nizozemsko 3:10,77.
Kvalifikace s českou účastí:
100 m – semifinále: 1. Huntová 10,99, ...12. Maňasová (ČR) 11,23 – nepostoupila.
100 m př. – rozběhy: 1. Schneiderová (Něm.) 12,76, ...21. Šínová 13,26 - nepostoupila, E. Bendová (obě ČR) nedokončila.
Trojskok: 1. Saraceniová (It.) 14,50, ...18. Suchá (ČR) 13,71 – nepostoupila.
Kladivo: 1. Jacobsenová (Dán.) 72,62, ...24. Holcová (ČR) 64,39 – nepostoupila.