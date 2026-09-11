Rok a půl dlouhou pauzu vynucenou zdravotními problémy bere Nikoleta Jíchová jako jedno smutné období, ze kterého se pokouší stůj co stůj dostat. Po pár týdnech volna teď tráví hodně času v posilovně a rehabilituje. Konkrétní cíle pro návrat už si raději nedává, ale snít nepřestala. O víkendu bude v Budapešti sledovat ultimátní světový šampionát. Přímé přenosy z vrcholu sezony sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
„Doufám, že už jsem v cílové rovince,“ poznamenala ve Studiu ČT sport Jíchová ke svým zdravotním trablům.
Šestadvacetiletá atletka naposledy závodila loni v březnu na halovém evropském šampionátu v Apeldoornu, kde pomohla k bronzu české štafety na 4x400 metrů. Vypadalo to, že evropská a dokonce světová elita je nadosah. Jenže venku už formu prodal nemohla. V květnu si na tréninku přetrhla přední zkřížený vaz v kolenu a musela na operaci.
Po dlouhé rehabilitaci vrátila do tréninku a byla i v nominaci na květnový štafetový mítink World Relays, ale do závodní intenzity ji tělo nepustilo. Několikrát si natrhla zadní stehenní sval.
Teď se snaží pomalu vrátit. „Dala jsem si 14 dnů dovolenou, úplně jsem vypnula. Pak jsem začala rehabilitovat a vrátila se zpátky do tréninku. Začala jsem asi pošesté a začnu, kolikrát ještě bude třeba,“ prohlásila odhodlaně.
Nic nechce uspěchat. „Hrozně nerada bych něco zakřikla, že budu v únoru v top formě na halovou sezonu nebo na halové mistrovství Evropy. Nějaký sen mám, ale nechci o něm mluvit moc nahlas. Nejdříve chci být zdravá,“ podtrhla Jíchová.
Hodně času v současnosti tráví v posilovně. „Jsem v ní každý den několik hodin,“ přiblížila. „Klušu volně, ale hlavně rehabilituju. Celé tělo: hýždě, kyčel, kotník. Nejen bombit hamstring, aby celé tělo bylo pevné a předcházela jsem zraněním,“ přiblížila.
Program vysílání ultimátního MS v atletice
Program vysílání ultimátního MS v atletice
Pátek 11. 9., 19:00 (ČT sport)
19:08 4x100 m mix – FINÁLE
19:13 výška, Ž – FINÁLE
19:19 400 m, M – semifinále
19:23 kladivo, M – FINÁLE
19:38 400 m, Ž – semifinále
20:04 100 m př., Ž – semifinále
20:08 tyč, M – FINÁLE
20:21 100 m př., M – semifinále
20:36 5000 m, M – FINÁLE
20:53 dálka, Ž – FINÁLE
20:57 800 m, Ž – semifinále
21:20 100 m př., Ž – FINÁLE
21:49 100 m př., m – FINÁLE
Sobota 12. 9., 18:00 (celé na ČT sport Plus)
18:08 400 m, Ž – FINÁLE
18:13 oštěp, Ž – FINÁLE
18:18 400 m, M – FINÁLE
18:26 800 m, M – semifinále
18:43 tyč, Ž – FINÁLE
18:46 400 m př., Ž – semifinále
19:04 100 m, Ž – semifinále
19:21 100 m, M – semifinále
19:36 1500 m, Ž – FINÁLE
19:44 dálka, M – FINÁLE
19:57 400 m př, M – semifinále
20:18 800 m, Ž – FINÁLE
20:38 100 m, Ž – FINÁLE
20:49 100 m, M – FINÁLE
Neděle 13. 9., 18:00 (ČT sport)
18:08 400 m př., Ž – FINÁLE
18:13 oštěp, M – FINÁLE
18:18 200 m, M – semifinále
18:36 400 m př., M – FINÁLE
18:44 200 m, Ž – semifinále
19:04 výška, M – FINÁLE
19:10 5000 m, Ž – FINÁLE
19:34 trojskok, Ž – FINÁLE
19:41 800 m, M – FINÁLE
19:53 4x400 m mix – FINÁLE
20:10 1500 m, M – FINÁLE
20:38 200 m, M – FINÁLE
20:49 200 m, Ž – FINÁLE
Atletické dění zase sleduje. Obdivuje vzestup slovenské kolegyně Emmy Zapletalové, ale nejen jí. „Ještě je jedna slečna, která si udělala koleno a následně měla problémy s hamstringem – Paulien Couckuytová z Belgie s tím taky bojovala asi dva roky. Letos zaběhla belgický rekord, byla třetí ve finále Diamantovky a máme ji jako jednu z favoritek na Ultimate Championship. Ta je pro mě ještě větší ikonou,“ uvedla česká překážkářka.
Své zranění s ní řeší a Belgičanka jí neváhá poradit. „My kolenáři, kteří prožíváme tyhle smutné chvilky, držíme spolu. Nejenže se podporujeme, píšeme si po nějakém úspěchu, ale když jsem se jí ptala, jaké měla problémy po operaci, všechno mi řekla, i konkrétní cviky v posilovně. Podporujeme se v tom a je to hrozně hezké,“ zdůraznila Jíchová.
Její disciplína je na programu v sobotu večer a Jíchová bude přímo u toho. V neděli pak se svými poznatky vstoupí také do programu ČT sport v rámci kontinuálního vysílání.