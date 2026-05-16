Šanghaj vítá diamantovou elitu, nechybí Duplantis

Startuje nový ročník atletické Diamantové ligy. Na mítinku v Šanghaji se hned na úvod sezony představí fenomenální tyčkař Armand Duplantis, závodem na 5000 metrů načne venkovní sezonu keňská běžkyně Faith Kipyegonová. Českou stopou bude v Číně jen Filip Sasínek jako vodič závodu na 3000 metrů. Přímý přenos sledujte od 13:00 na ČT sport Plus.
Diamantová liga má stejný formát jako obvykle. Na čtrnácti mítincích základní části budou atleti sbírat body za umístění a ti nejlepší se kvalifikují do finále, kde se rozhodne o majitelích diamantových trofejí. Vyvrcholení seriálu je naplánované na 4. a 5. září do Bruselu.
Diamantová liga měla odstartovat už 8. května, ale organizátoři seriálu mítink v Kataru kvůli konfliktu na Blízkém východě odložili na 19. června.
Skočí Duplantis další rekord i s novým rozběhem?
Diamantovou ligu čeká ostrý start, ve startovních listinách je řada hvězd. První venkovní závod v sezoně absolvuje tyčkařský král Duplantis, který v březnu posunul vlastní světový rekord na 631 centimetrů a pak získal čtvrtý halový světový titul. Dvojnásobný olympijský šampion a trojnásobný mistr světa před dvěma lety proměnil hned úvodní start pod širým nebem ve světový rekord, když tehdy na Diamantové lize v Sia-menu skočil 624 cm.
V Šanghaji možná využije nový rozběh, který prodloužil ze 20 na 22 kroků. „Uvidíme, jak to půjde, protože je to pro mě pořád novinka,“ poznamenal šestadvacetiletý Švéd. Těší se, že bude novou techniku z delšího rozběhu rozvíjet směrem k mistrovství světa 2027 a olympijským hrám 2028 v Los Angeles.
Díky účasti Kipyegonové bude k tahákům programu patřit závod žen na 5000 metrů, i když v Šanghaji nepatří mezi diamantové disciplíny. Dvaatřicetiletá Keňanka za poslední tři sezony překonala na mítincích Diamantové ligy pět světových rekordů. Na pětce vyhrála MS 2023 a získala stříbro na OH 2024.
Hvězdná ženská dvoustovka a netradiční překážkářská třístovka
Poprvé od srpna 2023 se v Diamantové lize představí Shaunae Millerová-Uibová. Vítězka 22 závodů v elitním seriálu se vrací po dvou sezonách poznamenaných zraněním. Nedávno bahamská sprinterka vyhrála dva závody na 200 metrů na Floridě. Dvoustovku poběží také v Šanghaji, kde budou jejími soupeřkami například Jamajčanka Shericka Jacksonová, Američanky Sha'Carri Richardsonová a Anavia Battletová nebo Britka Amy Huntová.
Vyrovnaný souboj slibuje závod na 100 metrů překážek. Do startovních bloků zakleknou mistryně světa Ditaji Kambundjiová ze Švýcarska, olympijská šampionka Američanka Masai Russellová, světová rekordmanka a trojnásobná vítězka Diamantové ligy Tobi Amusanová z Nigérie a obhájkyně diamantové trofeje Jamajčanka Ackera Nugentová.
Na dlouhých překážkách bude v programu zkrácený závod na 300 metrů. O vítězství by se měli utkat olympijský šampion a světový rekordman na 400 metrů překážek Karsten Warholm z Norska a Brazilec Alison dos Santos, úřadující vicemistr světa.