Překážek se už zase nebojím. Jíchová o svém návratu po zranění

Česká atletika již brzy bude moci počítat se svou velkou hvězdou. Po komplikovaném zranění se vrací Nikoleta Jíchová. Jejím hlavním cílem pro tuto sezonu je mistrovství Evropy.
Je to rok, co si česká překážkářka přetrhla jeden z kolenních vazů. Zastavila se tím její nadějně se rozvíjející kariéra, která měla dosavadní vrchol na mistrovství Evropy v Římě v roce 2024, kde ve finále doběhla časem pod 55 vteřin čtvrtá.
„Jsem na sebe nyní více opatrná,“ připustila Jíchová, která se chce v co nejlepší formě představit na letošním ME v Birminghamu. „Bylo v tom hodně strachu,“ popisuje i svůj návrat nad překážky, který nebyl vůbec jednoduchý. „Musela jsem pořád jít do toho. Ale už se nebojím,“ říká česká atletka.
Sezona pro ni po drobném zranění, které si přivodila na soustředění v Africe, začne v červnu. „Chci zase běhat zase na nejvyšší úrovni, nejlépe už v této sezoně. Největším cílem je ME, ale ráda bych znovu získala titul i na mistrovství republiky,“ doplňuje.