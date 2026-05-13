Sasínek Mäki zůstává na středních tratích. Chce běžet ME

Kristiina Sasínek Mäki prozatím bude dále běhat svou hlavní trať na 1500 m, zvažovaný přechod na delší tratě se prozatím odkládá. Vrcholem sezony by pro ni mělo být srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Zaútočit chce na ostrý limit 4:03,50 minuty.
Loni v létě se Sasínek Mäki vrátila od Louise Heyera k bývalému trenérovi Pavlu Tunkovi. Považuje to za dobrý krok. „Oproti minulému roku se cítím mnohem líp. Ten typ tréninku je úplně jiný, než který byl s Louisem. Jsem akorát šla na rok zjistit, že mi nesedí zrovna ten Louisův typ tréninku, ale že mi sedí to, co jsem dělala předtím,“ řekla čtyřiatřicetiletá česká reprezentantka.
V minulé sezoně chyběla na mistrovství světa. Ze žebříčku by se sice kvalifikovala, ale nesplnila požadovaný potvrzovací čas Českého atletického svazu. Držitelka čtyř českých rekordů na tratích od 1500 do 3000 metrů na republikovém šampionátu prohlásila, že letos možná přejde z patnáctistovky na delší tratě, ale nakonec zůstává primárně mílařkou.
„Šla jsem desítku na silnici, v rámci tréninku to nebylo špatné, ale zároveň to nebyl žádný super velký výsledek. Furt jsme otevření tomu, že půjdeme i nějakou pětku, ale zatím tam mám závody na 1500 metrů,“ uvedla Sasínek Mäki, která březnovou Pečeckou desítku zaběhla za 33:58.
Minulý týden se stala mistryní republiky v silničním běhu na jednu míli. „S tím vstupem jsem jakž takž spokojená,“ poznamenala Sasínek Mäki, jež ze zdravotních důvodů musela vynechat halovou sezonu. „Během soustředění v Jihoafrické republice mi nebylo dobře. Moc jsem nevěděla, z čeho to je, ale projevovalo se to tak, že jsem skoro nemohla běhat, a když jsem šla běhat, tak jsem byla úplně v háji. Když jsem přijela domů, tak z toho byl zánět vejcovodu. Takže pak byla dvoje antibiotika. A tím, že je ta halová sezona krátká, tak když tam člověk chvíli vynechá, tak už to nešlo nahodit,“ vyprávěla.
V žebříčku je aktuálně na postupové pozici pro evropský šampionát v Birminghamu, ale venkovní atletická sezona se teprve rozjíždí. Pro účast na ME potřebuje minimálně udržet pozici v rankingu a splnit potvrzovací limit českého svazu, který má hodnotu 4:06,00. Jistotu by jí dal ostrý limit Evropské atletiky. „Určitě na něj myslím,“ poznamenala Sasínek Mäki, která takhle rychle běžela patnáctistovku naposledy v roce 2023. Její český rekord z OH v Tokiu má hodnotu 4:01,23.