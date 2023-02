Po čtyřiceti letech připravila Kratochvílovou o světový halový rekord Bolová

Vizitka Femke Bolové

Datum a místo narození: 12. února 2000, Amersfoort

Výška a váha: 184 cm, 65 kg

Největší úspěchy: trojnásobná mistryně Evropy, dvojnásobná halová mistryně Evropy, bronzová olympijská medailistka, dvojnásobná vítězka Diamantové ligy; světová a evropská rekordmanka

OH (0-0-1) - 2021 (Tokio) - bronz (400 metrů překážek)

MS (0-2-0) - 2022 (Eugene) - stříbro (400 metrů překážek a smíšená štafeta na 4x400 metrů)

ME (3-0-0) - 2022 (Mnichov) - zlato (400 metrů a 400 metrů překážek a štafeta 4x400 metrů)

HMS (0-2-0) - Bělehrad (2022) - stříbro (400 metrů a štafeta na 4x400 metrů)

HME (2-0-0) - Toruň (2021) - zlato (400 metrů a štafeta na 4x400 metrů)

Diamantová liga - 2x vítězka (2021 a 2022)

Osobní rekordy v hlavních disciplínách:

400 metrů v hale - 49,26 sekundy - Apeldoorn (2023), světový rekord

400 metrů překážek - 52,03 sekundy - Tokio (2021) - evropský rekord a třetí nejlepší čas historie

Ostatní: začínala s judem, s běháním začala v sedmi letech po vzoru svého bratra; poprvé na sebe upozornila v roce 2019 vítězstvím v běhu na 400 metrů překážek na ME juniorů; na olympiádě v Tokiu získala bronz za favorizovanými Američankami v evropském rekordu 52,03, osmnáct let starý evropský rekord Rusky Julie Pečonkinové vylepšila o 31 setin; loni v květnu na Zlaté tretře připravila na netradiční trati 300 metrů překážek Zuzanu Hejnovou o nejlepší čas historie výkonem 36,86; vítězstvím na hladké čtyřstovce a v závodě na 400 metrů překážek na loňském ME v Mnichově se stala první ženou, která to dokázala na velké akci; na letošním únorovém mítinku v Metách jako čtvrtá žena v historii pokořila v hale v závodě na 400 metrů hranici 50 sekund, skvělou formu dnes potvrdila na domácím šampionátu v Apeldoornu, když překonala časem 49,26 téměř 41 let starý výkon Jarmily Kratochvílové o 33 setin; na univerzitě ve Wageningenu studuje komunikační studia; od listopadu 2019 trénuje a žije v nizozemském národním sportovním centru Papendal nedaleko Arnhemu, trénuje ji Švýcar Laurent Meuwly.