Nohy nějak nejely, popsala Malíková po rozběhu. Soustředí se na štafetu

Dlouhá sezona dostihla Barboru Malíkovou v rozběhu na mistrovství Evropy, kde ji scházela rychlost. Výkon 52,43 sekundy na trati 400 metrů na postup do semifinále nestačil. Česká reprezentantka uvedla, že je pro ni v Birminghamu důležitější ženská štafeta na 4x400 metrů. Přímé přenosy z evropského šampionátu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Malíkové se nedařilo, zaběhla jednu ze svých nejpomalejších čtyřstovek v sezoně. „Nějak to neběželo od začátku. Potom se to trošku rozběhlo do té druhé dvoustovky, nebo posledních 100, 150 metrů, ale to prostě nestačilo,“ uvedla česká reprezentantka.
„Nohy nějak nejely. I když v rozcvičení jsem se cítila mnohem líp než včera, kdy jsem měla zatáhlé zaďáky. Ale asi je to už dlouhé,“ přemítala čtyřiadvacetiletá Malíková, která v kombinaci univerzitní americké sezony a evropských závodů podle svých slov absolvovala 27. závodní čtvrtku.
„Snažila jsem se ladit na Evropu, ale 52,43 je strašné,“ dodala někdejší dorostenecká mistryně světa, která zaostala o 84 setin za svým nejlepším letošním výkonem.
V rozběhu v cílové rovince stahovala Irku Sophii Beckerovou (52,28) a Švýcarku Melanii Rolandovou (52,35), ale nedostala se před ně, což ji stálo postup.
„Snažila jsem se je doběhnout. Myslím si, že kdybych začala zatahovat trošku dřív – nevím, proč jsem to neudělala – tak bych je měla. Prostě byly dneska lepší,“ uvedla Malíková.
To ještě nevěděla, že právě tento moment bude pro její další účinkování v individuálním závodě na ME klíčový. Jestli bude její čas stačit na postup, příliš neřešila. „Ne že by mi to bylo jedno, prostě poběžím naplno, ale myslím si, že bude důležitější ta štafeta,“ dodala.
Pokud nejlepší česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel podle očekávání postoupí do sobotního finále individuálního závodu, v pátečním štafetovém rozběhu startovat nebude, aby šetřila síly na boj o medaile.
Pro rozběh nebude k dispozici ani jednadvacetiletá Adéla Tkáčová, kterou čeká sedmiboj. Malíková tak zřejmě bude klíčovou členkou české čtveřice, jež bude usilovat o postup do finále.