Množí se kritika nižší návštěvnosti ME v Birminghamu. Pořadatelé jsou spokojeni

Ochozy zrovna nepraskají ve švech. Na stadionu Alexander v Birminghamu pro 23 tisíc diváků nebylo během úterního večerního bloku, který pro domácí britské publikum vrcholil atraktivním sprintem na 100 metrů, ani zdaleka vyprodáno. Fanoušci si podle BBC stěžují na vysoké ceny vstupenek. Organizátoři ji hájí a návštěvnost navzdory tisícům volných míst si pochvalují.
V pondělí večer, kdy úvodní den šampionátu vyvrcholil triumfem domácí sprinterky Amy Huntové v běhu na 100 metrů, bylo na stadionu podle organizátorů 13 623 lidí. Přítomní novináři odhadovali ještě nižší počet diváků.
Vstupenka na hlavní tribunu stála 150 liber (4250 korun), přičemž mladiství neměli nárok na žádnou slevu. V úterý byly již ceny nižší: 110 liber (3110 korun), opět ovšem bez jakýchkoli ponížení. Pro srovnání podobná vstupenka na stejné finále v Římě před dvěma lety stála jen 88 eur (2120 korun). Kritice čelí také ceny občerstvení, jako je hot dog za 15 liber (425 korun).
„Slyším od fanoušků o vysokých cenách vstupenek a problémech s parkováním,“ napsala na sociálních sítích bývalá britská běžkyně Jenny Meadowsová, která nyní trénuje půlkařskou hvězdu Keely Hodgkinsonovou.
Nejbližší vlakové nádraží je vzdálené asi kilometr a půl pěšky a fanoušky z centra města dopravují kyvadlové autobusy a k dispozici jsou také parkoviště P+R, byť nikterak blízké.
Někdejší slavný mílař a současný komentátor BBC Steve Cram označil návštěvnost šampionátu za mírné zklamání.
Organizátoři nicméně uvedli, že prodej vstupenek výrazně překonal jejich cíle a jsou s ním spokojeni. Zmínili, že většina lístků byla za 30 liber (850 korun) a méně. „Páteční, sobotní a nedělní večerní program jsou téměř vyprodané a další se k tomu blíží,“ reagovali na výtky.
V pátek večer se poběží s napětím očekávané finále žen na 800 metrů, v němž by měly o titul bojovat Hodgkinsonová, nová švýcarská hvězda této disciplíny Audrey Werrová a Nizozemka Femke Broedersová-Bolová, která přešla na půlku po úspěších na trati 400 metrů překážek. Vrcholem nedělního programu bude soutěž tyčkařů se švédským fenoménem Armandem Duplantisem.