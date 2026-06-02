Atletika

8400 bodů je slibných, ale nechci nic uspěchat. Cílem jsou až OH 2032, říká Järvinen


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Tomas Järvinen o svém skvělém výkonu v Götzisu
Český desetiboj se v minulých dnech dočkal velmi slibného výkonu: 8400 bodů, kterých v Götzisu dosáhl Tomas Järvinen. Co na takový výsledek mladý desetibojař získal? Jaké jsou jeho další plány a kde vidí svůj vrchol?

„Zní mi to skvěle, jsem strašně rád, že jsem konečně dokončil dospělý víceboj. Byl to určitě nejprotrápenější výkon v mé kariéře, ale jsem rád, že to dopadlo,“ řekl Järvinen po výkonu rovných 8400 bodů. „My jsme s tím ale počítali, byť nechci znít nějak... (arogantně). Vím, jaké má kvality a že to bude kvalitní výkon,“ dodal jeho trenér Josef Karas.

V Götzisu si překonal čtyři osobní výkony. „Nejvíce jsem naopak zaostal v kouli, mám na to být o hodně dál. I v rozcvičení jsem vrhl víc než v závodě. Takže kvůli tomu jsem byl zklamaný,“ popsal Järvinen, co mu v Rakousku nevyšlo. I tak se zařadil na čtvrté místo českých tabulek za Šebrlem, Dvořákem a Změlíkem.

Järvinen splnil v Götzisu limit na ME
„Je to ale skutečně desetiboj, žádná procházka růžovým sadem,“ dodává Karas s tím, že jsou alespoň vidět možnosti k dalšímu zlepšení Järvinenových výkonů.

Järvinen v Götzisu zářil, přesto skončil „až“ sedmý. „Ukazuje to na velkou kvalitu. Jsem za to rád. Držím ten názor, že to tlačí k lepším výkonům. I pro diváky to je zajímavé,“ je Karas spokojený se současnou úrovní desetibojařské soutěže.

A další Järvinenovy plány? „Teď je pro mě nejdůležitější dát se zdravotně do pořádku a udělat co nejlepší výkon v Birminghamu na mistrovství Evropy,“ nastiňuje autor nejlepšího českého výkonu za posledních téměř dvacet let. „Nechceme nic uspěchat. Budeme pracovat dále na technice a rychlosti, pomalu začneme pracovat na dalších věcech. Hlavním cílem jsou olympijské hry v Austrálii 2032,“ uzavírá Karas.

