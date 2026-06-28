Manuel bude na Diamantové lize v Paříži jedinou českou zástupkyní

Další závod Diamantové ligy čeká v Paříži čtvrtkařku Lurdes Glorii Manuel. Halová mistryně světa v obou letošních startech v elitním seriálu doběhla druhá. Norka Henriette Jaegerová, jež jako jediná Manuel v Římě i Oslu porazila, v Paříži nebude. Hlavní program osmého mítinku Diamantové ligy v této sezoně by měl začít v 18:00, přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Dvacetiletá Manuel bude jedinou českou zástupkyní na mítinku, utká se tentokrát mimo jiné s olympijskou šampionkou Marileidy Paulinovou.
Mítink by se měl uskutečnit navzdory vlně veder a volání po jeho zrušení. Francouzská atletická federace v pátek potvrdila, že se po dohodě s policejní prefekturou bude závodit. Už ve čtvrtek pořadatelé oznámili, že vzhledem k teplotám přesahujícím 30 stupňů mítink uspořádají v upraveném formátu pouze pro elitní atlety, všechny ostatní aktivity budou zrušeny.
Pařížská policie vyzvala pořadatele víkendových akcí včetně vrcholného atletického mítinku, aby je zrušili. Prefektura upozornila, že jim to může nařídit, pokud tak neučiní dobrovolně, protože bezpečnostní složky se musejí soustředit přednostně na pomoc zranitelným občanům.
Manuel po posledním diamantovém vystoupení v Oslu vyhrála v Ostravě Zlatou tretru, kde si posunula osobní rekord na 49,74 sekundy, a pak se jí příliš nevydařil mítink v Hengelu. Tam doběhla čtvrtá v nejpomalejším letošním čase 50,76. Závod v Paříži ji čeká po týdenní pauze. Vedle hvězdy z Dominikánské republiky jsou ve startovní listině například také Polka Natalia Bukowiecká nebo Nizozemka Lieke Klaverová.
Po nedávné svatbě se k závodům vrací světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis. Dvojnásobného olympijského šampiona čeká první soutěž od 7. června, kdy ve Stockholmu překvapivě prohrál s Australanem Kurtisem Marschallem. Fenomenální Švéd na domácí půdě zapsal na sebe podprůměrných 580 centimetrů a skončil druhý. Jeho vítězná série se po 41 závodech stala minulostí. V neděli se pokusí začít novou, ale čeká ho kompletní konkurence se všemi medailisty z posledních tří globálních akcí.
Osmistovku v Paříži poběží Audrey Werrová, která se ve Stockholmu přiblížila na sedm desetin letitému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové. Dvaadvacetiletá Švýcarka prokázala výbornou formu i v dalších závodech, vyhrála osmistovku na Zlaté tretře a v úterý v Bielu zaběhla na nemistrovské distanci 600 metrů nejrychlejší evropský čas všech dob 1:22,85 minuty. V Paříži se podobně jako v Ostravě utká s Nizozemkou Femke Broedersovou-Bolovou, kterou v její nové disciplíně čeká premiéra v Diamantové lize.
Poprvé od olympijského zlata na stovce v roce 2024 bude v Paříži závodit Noah Lyles. Americký sprinter ještě v této venkovní sezoně neprohrál. Na Diamantové lize v Římě vyhrál běh na 100 metrů v čase 9,88 a na Zlaté tretře zaběhl nejlepší čas historie na 150 metrů 14, 67.
V ženském oštěpu bude znovu startovat osmnáctiletá Číňanka Jen C'-i, která se v Sia-menu velehodem 71,74 metru zařadila na druhé místo historických tabulek za světovou rekordmanku Barboru Špotákovou. V Paříži se představí také olympijská šampionka Haruka Kitagučiová z Japonska, jež v premiérové sezoně pod novým trenérem Janem Železným zatím čeká na výraznější výsledek na mezinárodní scéně.