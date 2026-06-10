Manuel doběhla znovu druhá za Jaegerovou, Ogrodníková byla v Oslu osmá

Lurdes Gloria Manuel byla podruhé v sezoně druhá v Diamantové lize. Na mítinku v Oslu časem 50,13, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře, nestačila jen na Norku Jaegerovou. Nikola Ogrodníková obsadila osmé místo za 55,94 m. Znovu vyhrála Jen C'-i tentokrát výkonem 67,11.
Ženský běh na 400 metrů zahájil hlavní program mítinku. Dvacetiletá Manuel se držela v popředí, jen na nástup domácí hvězdy Jaegerové byla krátká. Norka běžela ještě rychleji než v Římě, vyhrála za 49,52.
Česká reprezentantka na rozdíl od čtvrtečního závodu, v němž zazářila časem 49,77, padesátisekundovou hranici nepokořila. I dnešní výkon byl ale lepší než její předchozí osobní rekord 50,52, s nímž do sezony vstupovala.
„Ty podmínky nebyly tak, jak jsem si přála. Není to něco, na co jsem zvyklá, ale mohla jsem si alespoň vyzkoušet něco nového. Může mě to zase potkat (na mistrovství Evropy) v Birminghamu,“ uvedla Manuel.
„Takže se jenom snažím projít takhle tu diamantovou tour a vyzkoušet si co nejvíc závodů, co můžu, abych se trochu naladila na to dospělácké závodění,“ pokračovala juniorská mistryně světa z roku 2024, která minulou venkovní sezonu prakticky celou vynechala kvůli zranění stehenního svalu.
Ogrodníková na rozdíl od Odložilova memoriálu neatakovala šedesátimetrovou hranici. Její nejdelší pokus neměřil ani 56 metrů a porazila jen jednu soupeřku.
Oštěpařkám znovu vládla osmnáctiletá Jen C'-i, která nedávno v Sia-menu předvedla druhý nejdelší hod historie 71,74. Tentokrát na světový rekord Barbory Špotákové neútočila, ale výkon za 67 metrů z úvodní série jí s přehledem stačil na vítězství. To by jí zajistil i druhý pokus dlouhý 64,81, pak už do soutěže nezasáhla.
Nejrychlejší mužskou osmistovkou této sezony se blýskl sedmnáctiletý Američan Cooper Lutkenhaus. Halový mistr světa díky osobnímu rekordu 1:42,08 minuty vyhrál o jedinou setinu před olympijským šampionem Emmanuelem Wanyonyim z Keni.
Naopak vycházející sprinterská hvězda Gout Gout v Oslu nezářil. Devatenáctiletý Australan, který výkonem 19,67 sekundy vede letošní tabulky, doběhl na dvoustovce až šestý za 20,60. Vyhrál olympijský šampion Letsile Tebogo z Botswany časem 19,84.
Ženskou stovku vyhrála olympijská vítězka Julien Alfredová ze Svaté Lucie, která s nedovolenou podporou větru 3,2 metru za sekundu zaběhla čas 10,76.
V závěrečném běhu na 400 metrů překážek utrpěl domácí favorit Karsten Warholm další porážku od Brazilce Alisona dos Santose. Světový rekordman Warholm doběhl druhý za 47,40 sekundy, Dos Santos byl o 51 setin rychlejší.
Neporazitelnost mezi ženami v téže disciplíně prodloužila Slovenka Emma Zapletalová, která vyhrála i třetí diamantový mítink v sezoně (53,13).
Příští mítink Diamantové ligy bude hostit 19. června Dauhá.
Výsledky mítinku atletické Diamantové ligy v Oslu
Výsledky mítinku atletické Diamantové ligy v Oslu
Muži:
200 m (vítr +0,2 m/s): 1. Tebogo (Bot.) 19,84, 2. Dambile (JAR) 20,12, 3. Richards (Trin.) 20,50.
800 m: 1. Lutkenhaus (USA) 1:42,08, 2. Wanyonyi (Keňa) 1:42,09, 3. Arop (Kan.) 1:43,33.
Míle: 1. Cheruyiot (Keňa), 2. Nuguse (USA) oba 3:48,21, 3. Myers (Austr.) 3:48,35.
5000 m: 1. Yihune (Et.) 12:47,62, 2. Balew (Bahr.) 12:47,73, 3. Almgren (Švéd.) 12:48,61.
400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 46,89, 2. Warholm (Nor.) 47,40, 3. Dean (USA) 48,22.
Tyč: 1. Marschall (Austr.) 582, 2. Sondre Guttormsen (Nor.), 3. Kendricks (USA) oba 572.
Trojskok: 1. Scott (Jam.) 17,66, 2. Díaz Hernández (It.) 17,59, 3. Triki (Alž.) 17,43.
Ženy:
100 m (+3,2 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,76, 2. Huntová (Brit.) 10,99, 3. Hobbsová (N. Zél.) 11,03.
400 m: 1. Jaegerová (Nor.) 49,52, 2. Manuel (ČR) 50,13, 3. Bukowiecká (Pol.) 50,34.
3000 m: 1. Hailuová 8:21,22, 2. Amebawová 8:25,15, 3. Getachewová (všechny Et.) 8:25,85.
400 m př.: 1. Zapletalová (SR) 53,13, 2. Claytonová (Jam.) 53,50, 3. Jonesová (USA) 54,09.
Trojskok: 1. Velazcová (Kuba) 14,85, 2. Sarrová (Sen.) 14,75, 3. Pérezová Hernándezová (Kuba) 14,60.
Koule: 1. Jacksonová (USA) 20,74, 2. Schilderová (Niz.) 20,11, 3. Mittonová (Kan.) 19,89.
Oštěp: 1. Jen C'-i (Čína) 67,11, 2. Borgeová (Nor.) 61,92, 3. Vilagošová (Srb.) 61,33, ...8. Ogrodníková (ČR) 55,94.