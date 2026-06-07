Duplantisova vítězná série skončila, Werrová ve Stockholmu zaběhla třetí čas historie

Na Diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech vítězná série tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Kurtis Marschall. Švýcarka Audrey Werrová vyhrála běh na 800 metrů ve Stockholmu třetím časem historie 1:53,98. Za rekordem Jarmily Kratochvílové zaostala sedm desetin.
Duplantis, dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa a Evropy pod otevřeným nebem, nevyhrál poprvé od mítinku Diamantové ligy v Monaku v červenci roku 2023.
Před domácími fanoušky dnes tyčkařský fenomén nezvládl dva pokusy na rovných šesti metrech a poté ani poslední na 605. Marschall skočil 590, které Duplantis vynechal.
„První místo je fantastické, ale on je stejně pořád jasná jednička. Bude ten nejlepší ještě dlouho a já se nemůžu dočkat, až s ním budu zase znovu a znovu závodit. V takových podmínkách jako dnes je to náročné, s větrem to byla trochu loterie,“ uvedl Marschall.
Americký rodák Duplantis předtím zaváhal už při svém základu 560, který překonal až druhým pokusem. Laťku o 20 cm výš pak zvládl na první pokus, další centimetry už ale nepřidal. Jeho světový rekord má hodnotu 631, loni ve Stockholmu skočil tehdejší světové maximum 628.
„Přál bych si, abych byl trochu naštvanější, ale ve skutečnosti nejsem. Všem se omlouvám, je mi líto, že jsem vám nepředvedl lepší výkon. Na druhou stranu se teď budu ženit,“ řekl šestadvacetiletý Duplantis divákům na stadionu. Modelku Désiré Inglanderovou si Duplantis vzal při civilním obřadu v březnu ve Švédsku a svatební oslavu by měl absolvovat v příštích dnech na jihu Francie.
Skvělou podívanou nabídly v závěru mítinku půlkařky. V závodě se očekával další z útoků Keely Hodgkinsonové na rekord Kratochvílové z roku 1983, nicméně v závěrečné rovince favorizovanou Britku předstihla Werrová a jako třetí žena historie pokořila hranici 1:54. Poražená Hodgkinsonová zaběhla národní rekord 1:54,33.
Rychleji než dvaadvacetiletá Švýcarka běžely jen dvě ženy: v červenci 1983 v Mnichově Kratochvílová, jejíž čas 1:53,28 je nejdéle platným maximem na dráze v historii atletiky. Druhá v historických tabulkách je časem 1:53,43 z roku 1980 Naděžda Olizarenková z tehdejšího SSSR.
Výsledky mítinku atletické Diamantové ligy ve Stockholmu
Výsledky mítinku atletické Diamantové ligy ve Stockholmu
Muži:
200 m (vítr +0,1 m/s): 1. Bednarek (USA) 19,87, 2. Dambile (JAR) 20,10, 3. Lindsay (USA) 20,24.
400 m: 1. Nene (JAR) 44,48, 2. Patterson (USA) 44,69, 3. Richards (Trin.) 44,87.
800 m: 1. Lutkenhaus (USA) 1:42,70, 2. Arop (Kan.) 1:43,11, 3. Múla (Alž.) 1:43,41.
1500 m: 1. Nuguse (USA) 3:30,11, 2. Myers (Austr.) 3:30,32, 3. Cheruiyot (Keňa) 3:30,32.
3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:10,40, 2. Serem 8:12,27, 3. Kibiwot (oba Keňa) 8:12,75.
Tyč: 1. Marschall (Austr.) 590, 2. Duplantis (Švéd.) 580, 3. Thiery (Fr.) 580.
Disk: 1. Stahl (Švéd.) 69,60, 2. Denny (Austr.) 69,02, 3. Čeh (Slovin.) 67,67.
Ženy:
100 m (+0,8 m/s): 1. Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,84, 2. Huntová (Brit.) 10,97, 3. Van der Wekenvá (Luc.) 11,05.
800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:53,98, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:54,33, 3. Willisová (USA) 1:57,56.
3000 m př.: 1. Búzajaníová (Tun.) 8:59,28, 2. Thornerová (Brit.) 9:11,01, 3. Jenningsová (USA) 9:12,02.
Dálka: 1. Kpatchaová (Fr.) 685, 2. Iapichinová (It.) 684, 3. Robinsonová (Jam.) 680.
Koule: 1. Schilderová (Niz.) 20,89, 2. Jacksonová (USA) 19,91, 3. Mittonová (Kan.) 19,89.
Disk: 1. Sionová (USA) 68,60, 2. Van Klinkenová (Niz.) 66,57, 3. Tausagaová (USA) 65,89.
Další disciplíny:
Muži:
400 m př.: 1. Dos Santos 47,11, 2. Lima (oba Braz.) 47,37, 3. Agyekum (Něm.) 47,72.
Ženy:
1500 m: 1. Haylomová (Et.) 4:00,68, 2. Staffordová (Kan.) 4:01,93, 3. Wallaceová (Brit.) 4:02,87.