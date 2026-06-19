Atletika

AKTUALIZUJEMEŠtefela skončil na Diamantové lize v Dauhá sedmý, Vadlejch obsadil osmé místo


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Trojskok vyhráli na DL v Dauhá Velazcová a Pichardo
Zdroj: ČT sport

Jan Štefela obsadil sedmé místo na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Bronzový medailista z MS zapsal 220 cm, které překonal napotřetí. Jakub Vadlejch byl osmý, jediný měřený pokus byl dlouhý 80,38 metru.

Štefela nenavázal na úterní Zlatou tretru, kde si vylepšil letošní venkovní maximum na 227 centimetrů a skončil druhý. Tentokrát se v Diamantové lize stejně jako před dvěma týdny v Římě dostal jen na 220 centimetrů, na 224 už ztroskotal. Svou pozici oproti italskému mítinku elitního seriálu vylepšil jen o jedno místo.

Famózní formu potvrdila Slovenka Emma Zapletalová. V Diamantové lize vyhrála letos i čtvrtý závod na 400 metrů překážek a vlastní národní rekord stlačila o dalších 28 setin na 52,30 sekundy. Tím se posunula na šesté místo historických tabulek před někdejší světovou rekordmanku Julii Pečonkinovou z Ruska. Z Evropanek už byla rychlejší jen Nizozemka Femke Broedersová-Bolová.

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Zapletalová zvítězila i v Dauhá na čtvrtce s překážkami
Zdroj: ČT sport

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