Manuel a kdo dál? V jaké formě jsou Češi před ME v Birminghamu?

O největší hvězdě českého týmu na mistrovství Evropy není pochyb. Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel vstoupí do bojů na čtvrtce jako druhá nejrychlejší Evropanka této sezony. Naopak nad formou některých tradičních opor se vznáší otazník. Jak je na tom oštěpař Jakub Vadlejch, výškař Jan Štefela nebo koulař Tomáš Staněk? Přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
Jednadvacetiletá Manuel v této sezoně čtyřikrát zaběhla čtvrtku pod 50 sekund. Osobní rekord si zlepšila na 49,37, což ji mezi přihlášenými podle sezonních maxim řadí hned za Norku Henriette Jaegerovou. Na mítincích Diamantové ligy byla třikrát druhá a jednou třetí.
Před dvěma lety Manuel ještě jako juniorka doběhla na ME v Římě čtvrtá, nyní může pomýšlet výš. „Samozřejmě moc, moc, moc bych si přála nějakou medaili. Ale věřím, že nejsem jediná, kdo si to přeje,“ nechala se slyšet předloňská juniorská mistryně světa.
Ze hry jsou Amálie Švábíková nebo Radek Juška
Druhá česká medailistka z letošního HMS Amálie Švábíková na ME závodit nebude kvůli těhotenství. Zranění zadního stehenního svalu připravilo o šampionát dálkaře Radka Jušku.
Po více než měsíční závodní pauze vstoupí do soutěže koulař Tomáš Staněk. Podobně je na tom oštěpař Vadlejch, jenž stejně jako řada dalších reprezentantů vynechal i mistrovství republiky.
Reprezentační šéftrenér Pavel Sluka ujistil, že všichni nominovaní včetně těch, kteří ze zdravotních důvodů chyběli na republikovém šampionátu, jsou fit a připraveni startovat.
Vrátí se Vadlejch k pětaosmdesátce a naváže Štefela na MČR?
Stříbrný olympijský medailista z roku 2021 Vadlejch, jenž se před dvěma lety dočkal prvního velkého zlata, naposledy závodil 19. června. Po loňských zdravotních problémech do sezony vstoupil nadějným výkonem 85,24 v Tokiu, ale pak se mu na diamantových mítincích nedařilo. V Rabatu a Římě nehodil ani 80 metrů, v Dauhá při svém zatím posledním startu obsadil výkonem 80,38 osmou příčku.
Do formy se před ME dostal bronzový medailista z loňského MS Jan Štefela, který na mistrovství republiky letos poprvé venku zdolal 230 centimetrů.
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Desítka atletů dostane za vynikající výkony na evropském šampionátu 50 tisíc eur
Českým rekordem v běhu na 100 metrů 11,01 se blýskla sprinterka Karolína Maňasová, která se podobně jako Manuel dostala mezi dvanáctku nasazenou přímo do semifinále.
Na minulém ME v Římě se o jedinou českou medaili postaral zlatý Vadlejch. Šest dalších českých atletů skončilo do pátého místa.
Česká nominace na ME v atletice
Česká nominace na ME v atletice
Muži:
Ondřej Macík (200 m),
Jakub Dudycha (800 m),
Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko (oba 110 m př.),
Marek Bahník, Matyáš Čudlý, Jan Štefela (všichni výška),
Dan Bárta, David Holý (oba tyč),
Petr Meindlschmid (dálka),
Tomáš Staněk (koule),
Marek Bárta (disk),
Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška (všichni oštěp),
Patrik Hájek, Volodymyr Myslyvčuk (oba kladivo),
Albert Kukla (chůze půlmaraton),
Jaromír Morávek (chůze maraton),
Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský (všichni desetiboj),
Ondřej Horáček, Matěj Krsek, Ondřej Loupal, Vít Müller, Milan Ščibráni (všichni 4x400 m).
Ženy:
Karolína Maňasová (100 m),
Barbora Malíková, Lurdes Gloria Manuel (obě 400 m a 4x400 m),
Pavla Štoudková (800 m),
Kristiina Sasínek Mäki (1500 m),
Tereza Hrochová (maraton),
Ester Bendová, Tereza Elena Šinová (obě 100 m př.),
Michaela Hrubá (výška),
Apolena Švábíková (tyč),
Linda Suchá (trojskok),
Katrin Brzyszkowská, Martina Mazurová (obě koule),
Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková, Nikol Tabačková (všechny oštěp),
Tereza Holcová (kladivo),
Ema Klimentová, Eliška Martínková, Alžběta Franklová (všechny chůze půlmaraton),
Adéla Tkáčová (sedmiboj, 4x400 m),
Nikola Bisová, Věra Holubářová, Tereza Petržilková, Lada Vondrová (všechny 4x400 m).
Přijde Kratochvílová o nejstarší světový rekord?
Vedle startu tuzemských reprezentantů bude z českého pohledu ostře sledované také vyvrcholení závodu na 800 metrů, kde se může otřásat světový rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1983. Na její výkon 1:53,28 chtějí útočit domácí olympijská šampionka a halová světová rekordmanka Keely Hodgkinsonová a dvaadvacetiletá Švýcarka Audrey Werrová, jež se vyšvihla na třetí místo historických tabulek se ztrátou 52 setin na Kratochvílovou.
Světový rekord může být v ohrožení také v tyčkařském sektoru, kde v posledních letech kraluje Armand Duplantis. V této venkovní sezoně měl několik zaváhání, na Diamantové lize ve Stockholmu skončil druhý a stejnou příčku obsadil i na diamantovém mítinku v Londýně, kde soutěž kvůli drobným svalovým problémům ukončil předčasně, aby si nezpůsobil něco horšího před ME.
Po lednové operaci achilovky se vrátí na dráhu olympijský šampion Jakob Ingebrigtsen a měl by na ME běžet 5000 metrů. Od loňského března závodil jen na MS v Tokiu, kde se mu nedařilo.