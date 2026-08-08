Kvalifikace a finále v jeden den? Asi si nás pletou s vícebojaři, rýpl si Staněk

Před startem mistrovství Evropy doléčil zranění zadního stehenního svalu a už se těší do města, kde slavil bronz na halovém světovém šampionátu. Koulař Tomáš Staněk by rád navázal v Birminghamu na zisk cenného kovu, bude se ale muset vypořádat s náročným programem.
Letos halovou sezonu kvůli operaci lokte vynechal a pod otevřeným nebem závodil jen v červnu. V šesti startech se dostal maximálně na rovných 21 metrů, které zapsal na mítinku Kladno hází.
Před ME má více než měsíční závodní pauzu. Plánoval trénovat, přišel jen na konci července o mistrovství republiky. „Na soustředění se mi takovou mladickou nerozvážností povedlo si trošku poškádlit fascii na zaďáku. Takže bohužel repku jsem musel vynechat, ale nebylo to nic vážného, takže nějak extra plán to nenarušilo,“ uvedl pětatřicetiletý český reprezentant.
Zranil se v posilovně, když po předklonech zařadil s těžší váhou cvik, který delší dobu neprováděl. „A chytlo se mi to do zaďáku. Druhý den jsem šel dřepy a trošku v tom řízlo. Takže jsem pak malinko litoval,“ vyprávěl halový mistr Evropy z roku 2021.
Trénink mu to nijak zvlášť nenarušilo, mohl se více zaměřit na horní část těla. A ani dlouhou závodní pauzu nepovažuje za problém, přestože se mu generálka na ME v Záhřebu na konci června nevydařila. „Aspoň budu mít větší hlad do toho závodu. Třeba před Budapeští jsem šel závod týden před tím, byl vynikající, pak nám tam sprchlo a nepostoupil jsem do finále. S asi největší formou, co jsem v životě měl...,“ vzpomínal na MS 2023.
Po Záhřebu se potřeboval srovnat technicky. „V tom prvním soustředění to vyšlo, pak jsem si teda udělal ten zaďák trošku, tak jsme se potřebovali vrátit do tréninku. A všechno šlo tak, jak mělo. Takže s tím jsem spokojený a na závod se těším,“ doplnil.
Staněk stabilně patří do evropské koulařské špičky. V hale vybojoval už šest medailí, na venkovním ME je jeho jediným cenným kovem bronz z Mnichova 2022. Před dvěma lety v Římě skončil pátý. Mezi přihlášenými mu jednadvacetimetrovým výkonem z této sezony patří osmá pozice, ale výrazně odskočený je jenom Ital Leonardo Fabbri, jenž vede světové tabulky výkonem 22,74 metru.
Na ME mají koulaři znovu naplánovanou kvalifikaci a finále na jeden den. „Na to asi nebudu nikdy připravený. Nevím, jak to říct slušně, asi to přejdem. Asi si nás pletou s vícebojaři,“ poznamenal.
Alespoň mužská kvalifikace začne až ve 12:40 tamního času, takže si Staněk bude moci přispat. „Je to trošku lepší než (na HME) v Apeldoornu, kde jsme museli vstávat asi v půl šesté,“ řekl. Trvá ale na tom, že je to časově náročná a nepříjemná kombinace, která se drtivé většině závodníků nelíbí. „Je to názor asi většiny, ale všichni se s tím musí víceméně smířit.“
Může se těšit, že se vrátí do místa jednoho ze svých největších úspěchů v kariéře. Na bronzové HMS 2018 nezapomněl. „To jsou krásné vzpomínky. Pamatuju si, že jsem si dal burger asi za šest stovek a byla to jenom houska a maso. Ale to bylo úplně jedno. Mně se celkem líbilo i to město, ty kanály. Kolem té haly to bylo tenkrát hezké. Když tam máte první placku světovou, tak ty vzpomínky, to je úplně jedno, jaké bylo to město,“ vyprávěl Staněk.
A za dobré znamení považoval, když se dozvěděl, že maskotem šampionátu je „bejček“, což je jeho přezdívka. „Fakt? Tak jedem, no. Možná to máme za ty dva závody v jeden den, abych nebyl moc sprostý,“ dodal s úsměvem.