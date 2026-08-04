Desítka atletů dostane za vynikající výkony na evropském šampionátu 50 tisíc eur

Deset atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii padesát tisíc eur (1,2 milionu korun) za excelentní výkony, které předvedou příští týden na kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Podobně jako před dvěma lety v Římě odmění evropská federace nejlepšího muže i ženu v pěti skupinách disciplín. Přímé přenosy šampionátu sledujte od pondělí do neděle na ČT sport a ČT sport Plus.
Rozhodovat bude kvalita výkonu podle mezinárodních bodovacích tabulek. Skupiny disciplín jsou pro muže i ženy stejné. Jedná se o sprinty a překážky, běhy na střední a dlouhé tratě včetně závodu na 3000 metrů překážek, hody včetně vrhu koulí, horizontální i vertikální skoky a disciplíny na silnici spojené s víceboji a štafetami.
V Římě Evropská atletika vyplatila sportovcům prize money poprvé. Odměny získali překážkáři Karsten Warholm a Femke Bolová, běžci Jakob Ingebrigtsen a Nadia Battoclettiová, koulař Leonardo Fabbri, diskařka Sandra Elkasevičová, tyčkař Armand Duplantis, dálkařka Malaika Mihambová a vícebojaři Johannes Erm a Nafissatou Thiamová.
Evropský šampionát v Birminghamu se uskuteční od 10. do 16. srpna. Zúčastní se ho 52 českých atletů včetně obhájce titulu v hodu oštěpem Jakuba Vadlejcha, halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Glorie Manuel a bronzového výškaře z loňského MS Jana Štefely.