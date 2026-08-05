Mistrovství Evropy v atletice hostí od 10. do 16. srpna Birmingham. V české nominaci je 52 atletů a atletek včetně obhájce titulu v hodu oštěpem Jakuba Vadlejcha, halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Glorie Manuel a bronzového výškaře z loňského MS Jana Štefely. ČT sport nabídne v přímých přenosech kompletní program, v rámci multipřenosů na ČT sport Plus si můžete vybrat disciplínu, která vás zajímá.
Program ME v atletice
Program ME v atletice
Pondělí 10. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 11:20–14:40)
11:35 koule, Ž – kvalifikace (Katrin Brzyszkowská, Martina Mazurová)
11:40 kladivo, M – kvalifikace A (Patrik Hájek, Volodymyr Myslyvčuk)
11:45 800 m, M – rozběhy (Jakub Dudycha)
12:25 100 m, Ž – rozběhy (Karolína Maňasová)
12:30 dálka, M – kvalifikace (Petr Meindlschmid)
12:55 400 m, M – rozběhy
13:20 kladivo, M – kvalifikace B (Patrik Hájek, Volodymyr Myslyvčuk)
13:35 400 m překážek, Ž – rozběhy
13:40 koule, M – kvalifikace (Tomáš Staněk)
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 19:40–23:10)
20:03 koule, Ž – FINÁLE
20:10 kladivo, Ž – kvalifikace A (Tereza Holcová)
20:35 100 metrů překážek, Ž – rozběhy (Ester Bendová, Tereza Elena Šinová)
20:55 trojskok, Ž – kvalifikace (Linda Suchá)
21:10 100 m, Ž – semifinále
21:33 koule, M – FINÁLE
21:38 kladivo, Ž – kvalifikace B (Tereza Holcová)
21:40 5000 m, M – FINÁLE
22:00 3000 m překážek, Ž – rozběhy
22:40 4x400 m mix – FINÁLE
22:50 100 m, Ž – FINÁLE
Úterý 11. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 11:20–14:15)
11:33 výška, M – kvalifikace (Marek Bahník, Matyáš Čudlý, Jan Štefela)
11:35 disk, M – kvalifikace A (Marek Bárta)
11:45 400 m překážek, Ž – semifinále
12:15 100 m, M – rozběhy
12:40 110 m překážek, M – rozběhy (Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko)
13:00 disk, M – kvalifikace B (Marek Bárta)
13:05 800 m, Ž – rozběhy (Pavla Štoudková)
13:40 400 m překážek, M – rozběhy
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 19:40–23:10)
20:05 tyč, Ž – kvalifikace (Apolena Švábíková)
20:10 kladivo, M – FINÁLE
20:25 5000 m, Ž – FINÁLE
20:55 100 m překážek, Ž – semifinále
21:16 dálka, M – FINÁLE
21:32 100 m, M – semifinále
22:00 400 m, M – semifinále
22:30 100 m překážek, Ž – FINÁLE
22:47 100 m, M – FINÁLE
Středa 12. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 11:20–14:30)
11:35 100 m, desetiboj, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
11:40 disk, Ž – kvalifikace A
12:05 400 m, Ž – rozběhy (Barbora Malíková, Lurdes Gloria Manuel)
12:20 dálka, desetiboj, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
12:40 200 m, Ž – rozběhy
13:00 disk Ž – kvalifikace B
13:20 800 m, M – semifinále
13:40 koule, desetiboj, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
13:55 400 m překážek, M – semifinále
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 19:40–23:10)
20:05 výška, desetiboj, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
20:45 kladivo Ž – FINÁLE
20:55 110 m překážek, M – semifinále
21:20 200 m, Ž – semifinále
21:40 trojskok, M – kvalifikace
21:50 400 m, M – FINÁLE
22:08 400 m překážek, Ž – FINÁLE
22:22 400 m, desetiboj, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
22:47 110 m překážek, M – FINÁLE
Čtvrtek 13. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 11:20–17:00)
11:33 110 m překážek, desetiboj, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
11:55 výška, Ž – kvalifikace (Michaela Hrubá)
12:05 200 m, M – rozběhy (Ondřej Macík)
12:20 disk, desetiboj A, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
12:30 3000 m překážek, M – rozběhy
13:10 800 m, Ž – semifinále
13:25 disk, desetiboj B, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
13:45 400 m, Ž – semifinále
14:00 tyč, desetiboj A, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
14:35 oštěp, M – kvalifikace A (Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška)
14:45 tyč, desetiboj A, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
15:55 oštěp, M – kvalifikace B (Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška)
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 19:20–23:10)
19:35 oštěp, desetiboj A, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
20:35 oštěp, desetiboj B, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
20:40 trojskok, Ž – FINÁLE
20:50 tyč, Ž – FINÁLE
21:05 200 m, m – semifinále
21:29 3000 m překážek, Ž – FINÁLE
21:45 disk, M – FINÁLE
22:10 1500 m, desetiboj, M (Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
22:28 800 m, M – FINÁLE
22:50 200 m, Ž – FINÁLE
Pátek 14. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 11:20–13:40)
11:35 100 m překážek, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
11:40 oštěp, Ž – kvalifikace A (Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková, Nikol Tabačková)
11:50 tyč, M – kvalifikace (Dan Bárta, David Holý)
12:05 4x400 m, M – rozběhy (ČR)
12:25 výška, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
12:35 4x400 m, Ž – rozběhy (ČR)
13:00 oštěp, Ž – kvalifikace B (Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková, Nikol Tabačková)
13:05 1500 m, M – rozběhy
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 20:20–23:10)
20:35 koule, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
20:45 10 000 m, Ž – FINÁLE
21:00 výška, M – FINÁLE
21:30 disk, Ž – FINÁLE
21:40 400 m překážek, M – FINÁLE
21:55 200 m, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
22:25 200 m, M – FINÁLE
22:46 800 m, Ž – FINÁLE
Sobota 15. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 08:20–14:20)
08:30 chodecký půlmaraton, M (Albert Kukla)
08:30 chodecký půlmaraton, Ž (Ema Klimentová, Eliška Martínková, Alžběta Franklová)
08:30 chodecký maraton, M (Jaromír Morávek)
08:30 chodecký maraton, Ž
11:25 dálka, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
12:50 dálka, Ž – kvalifikace
12:55 oštěp, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
13:15 1500 m, Ž – rozběhy (Kristiina Sasínek Mäki)
13:40 4x100 m, Ž – rozběhy
14:00 4x100 m, M – rozběhy
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 20:25–23:10)
20:45 800 m, sedmiboj, Ž (Adéla Tkáčová)
21:01 oštěp, M – FINÁLE
21:07 výška, Ž – FINÁLE
21:10 400 m, Ž – FINÁLE
21:17 trojskok, M – FINÁLE
21:25 10 000 m, M – FINÁLE
22:07 1500 m, M – FINÁLE
22:33 4X100 m, M – FINÁLE
22:48 4x100 m, Ž – FINÁLE
Neděle 16. srpna
Dopolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 08:20–12:00)
08:30 maraton, Ž (Tereza Hrochová)
09:10 maraton, M
Odpolední program (multipřenos ČT sport a ČT sport Plus 20:20–23:10)
20:30 tyč, M – FINÁLE
20:55 oštěp, Ž – FINÁLE
21:05 dálka, Ž – FINÁLE
21:35 4x100 m mix – FINÁLE
21:50 3000 m překážek, M – FINÁLE
22:13 1500 m, Ž – FINÁLE
22:33 4x400 m, Ž – FINÁLE
22:48 4x400 m, M – FINÁLE