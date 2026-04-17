Lidé se naposledy rozloučily s Imrichem Bugárem

Stovky lidí včetně bývalých atletických kolegů se naposledy rozloučily s diskařem Imrichem Bugárem. Mistr světa z Helsinek 1983 a stříbrný olympijský medailista zemřel 8. dubna ve věku 70 let.
V zaplněné Velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze vedle rodiny nechyběly ani sportovní osobnosti: další světové šampionky z atletického MS 1983 Jarmila Kratochvílová a Helena Fibingerová, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, šéf atletického svazu Libor Varhaník, bývalý veslař Ondřej Synek, olympijský vítěz v desetiboji z Athén 2004 Roman Šebrle, světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková nebo fotbalový trenér Petr Rada.
Po medailonku, který na obrazovce připomněl Bugárovy úspěchy a nechal zaznít jeho hlas, se smutečního projevu za sportovní obec ujal ředitel Armádního sportovního centra Dukla Pavel Benc. Připomněl, že Bugár v Dukle působil půl století. Nejdříve jako veleúspěšný sportovec, pak jako trenér a nakonec jako zaměstnanec v oddělení zahraničních styků.
„Jeho výsledky jsou navždy zaznamenány v historických tabulkách. Zanechal za sebou odkaz podpořený mnoha medailemi,“ uvedl Benc, než shrnul Bugárovu sbírku úspěchů se světovým i evropským titulem a stříbrem z OH 1980 v Moskvě.
Vedle angažmá v Dukle Bugár dlouhodobě působil také v Českém klubu olympioniků. „Až budeme mít 11. května schůzi předsednictva a jeho místo zůstane prázdné, bude pro všechny bolestivé zavadit pohledem a upřít zrak na jeho stabilní místo. Ten velký diskařský medvěd tady už není a nebude,“ posteskl si Benc.
Jedině v dobrém bude na Bugára vzpomínat dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková. „Absolvovala jsem s ním několik besed. On byl neskutečný vypravěč na těch besedách, bavil lidi, to jsem obdivovala. Vždycky jsem byla úplně out, protože on byl prostě jednička besed,“ vyprávěla.
Milovala Bugárovy historky a líbilo se jí, když s ním po triumfu na OH 2012 v Londýně o samotě strávila dvě hodiny v Českém domě a poslouchala, jak to kdysi bylo. „Pro mě to byl určitě takový most do těch minulých dob atletiky. Imra to uměl fakt skvěle vyprávět,“ dodala Špotáková.
Jako na kamaráda vzpomínal na Bugára bývalý trenér fotbalistů Dukly Rada, který slavného diskaře pravidelně potkával nejen při svém hráčském angažmá na Julisce. „Byl to obyčejný kluk, choval se stejně jako já. Bral to tak, jak to je. Tomu sportu obětoval všechno. Bydlel kousek ode mě. Já na něj vzpomínám jen v dobrém. Hlavně za něj hovoří ty výsledky, které měl. To se nedá zapomenout,“ vyprávěl sedmašedesátiletý kouč.
Litoval, že se Bugár nedožil ani 71. narozenin. „Já vím, že smrt si nevybírá. To je jediné na světě spravedlivé, že tam musíme všichni. Ale myslím si, že tito dobří (lidé) by měli jít trochu později, ten nahoře by je tady měl nechávat trošku dýl,“ dodal.
V maďarštině a ve slovenštině přednesla smuteční projev starostka Bugárovy rodné obce Ohrady Anikó Rabay. Patřila i k rodině, protože Bugár byl bratrancem jejího otce. Hovořila o tom, že ačkoli se diskař kvůli atletice usadil v Praze, na své kořeny z obce u Dunajské Stredy nikdy nezapomněl. „Jeho srdce ho vždycky táhlo mezi nás. Vracel se a znovu a znovu se napojoval na komunitu, odkud vzešel. Byl to člověk, který zůstal jedním z nás,“ řekla.
Na závěr smutečního obřadu zazněla píseň Karla Gotta a jeho dcery Charlotte Elly Srdce nehasnou a pak se za tónů národní hymny zatáhla opona před rakví s Bugárovými ostatky. V diskařském kruhu na stadionu Juliska bude pietní místo na Bugárovu památku. Před sobotním ligovým zápasem fotbalové Dukly s Karvinou se bude na počest zesnulého diskaře držet minuta ticha.