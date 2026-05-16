Diamantová liga v Šanghaji
Nizozemka Jessica Schilderová jako první koulařka od roku 2012 překonala hranici 21 metrů. Úřadující mistryně světa vyhrála úvodním mítink atletické Diamantové ligy v Šanghaji výkonem 21,09, což je nový rekord elitního seriálu. Koulařský pokus delší než 21 metrů naposledy zapsala téměř před čtrnácti lety dvojnásobná olympijská šampionka Valerie Adamsová z Nového Zélandu, která v červenci 2012 na mítinku v Lucernu vyhrála za 21,11 metru.

Schilderová si to nejlepší v dnešní soutěži schovala na pátou sérii. Zatímco v předchozích čtyřech pokusech se nedostala ani za 20 metrů, tentokrát se do koule trefila a zlepšila si o 40 centimetrů osobní maximum. Američanka Chase Jacksonová na to nedokázala zareagovat a skončila výkonem 20,46 druhá. Třetí byla s 20,42 Kanaďanka Sarah Mittonová.

Závod na 5000 metrů, který v Šanghaji nepatřil mezi diamantové disciplíny, vyhrála favorizovaná keňská běžkyně Faith Kipyegonová. Trojnásobná olympijská vítězka z patnáctistovky ve finiši uplatnila svou rychlost a výkonem 14:24,14 nechala o sedm setin za sebou Etiopanku Likinu Amebawovou. Třetí skončila o další půlsekundu zpět jiná reprezentantka Etiopie Senayet Getachewová.

Překážek se už zase nebojím. Jíchová o svém návratu po zranění

Sasínek Mäki zůstává na středních tratích. Chce běžet ME

