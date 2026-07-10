Atletika

ŽIVĚDiamantová liga v Monaku. Manuel zapsala další stupně vítězů a doběhla třetí


10. 7. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČT sport
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Diamantová liga v Monaku
Zdroj: ČT sport

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel přidala v úspěšné sezoně další pódiové umístění v Diamantové lize. V Monaku si doběhla pro třetí místo s časem 49,44 sekundy. Česká atletka zaostala jen o sedm setin za svým nedávným osobním rekordem z Paříže. Další český reprezentant výškař Jan Štefela nenavázal v Monaku na loňské druhé místo. Podprůměrným výkonem 220 centimetrů se dělil o osmé místo. Hlavní program sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.

Manuel i čtvrtý start v letošní Diamantové lize proměnila v umístění na stupních vítězů. Vyhrála olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky (48,67) před Američankou Aaliyah Butlerovou (48,84).

Halová mistryně světa Manuel, která letos brala v elitním seriálu tři druhá místa, rozběhla závod v Monaku nejrychleji ze všech. V cílové rovince se ale před ni dostaly dvě soupeřky, které zaběhly čas pod 49 sekund. Třetí pozici dvacetiletá česká hvězda díky druhému nejlepšímu času kariéry uhájila o 12 setin před Jamajčankou Nickishou Pryceovou.

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Čtvrtkařka Manuel na Diamantové lize v Monaku
Zdroj: ČT sport

Po závodě znovu zářila spokojeností. „Doběhla jsem zase v krásném čase, takže závod hodnotím krásně. Už od začátku jsme se snažila běžet zase o něco rychleji a do té dvoustovky jsem cítila, že trošku atletky před sebou stahuji. Pak jsme se víc vyrovnaly a bojovaly jsme o co nejlepší umístění. Doběhla jsem třetí, což si myslím, že je krásný výsledek na Diamantové lize. Ale je také vidět, že všechny další závodnice se zlepšují, a je to další motivace se zlepšovat dál a dál,“ řekla Manuel.

Na nemistrovské distanci 1000 metrů padl v Monaku světový rekord. Postaral se o něj olympijský šampion z osmistovky Emmanuel Wanyonyi, který časem 2:11,83 zlepšil o třináct setin historické maximum keňského krajana Noaha Ngenyho z roku 1999.

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Běh na 1000 metrů v Monaku a světový rekord Wanyonyiho
Zdroj: ČT sport

Na světový rekord v běhu na 3000 metrů útočila Keňanka Agnes Jebet Ngetichová, která se nakonec výkonem 8:08,95 zařadila na třetí místo historických tabulek. Byla o 2,84 sekundy pomalejší než Číňanka Wang Ťün-sia, která v roce 1993 zaběhla nejlepší ženskou trojku historie. Nedařilo se keňské hvězdě Faith Kipyegonové, doběhla s velkým odstupem až čtvrtá.

Nejrychlejší čtvrtku v historii Diamantové ligy zaběhl Busang Collen Kebinatshipi z Botswany, který vyhrál výkonem 43,44. Ženský oštěp už počtvrté v letošním ročníku Diamantové ligy vyhrála osmnáctiletá Číňanka Jen C'-i, tentokrát výkonem 68,75.

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