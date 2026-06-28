Manuel doběhla na Diamantové lize v Paříži druhá v novém osobním rekordu

Francouzská metropole hostí osmý mítink atletické Diamantové ligy a jediná česká zástupkyně zde se blýskla dalším skvělým výkonem. Lurdes Gloria Manuel znovu vylepšila český rekord na hladké čtvrtce a s časem 49:37 obsadila druhé místo za olympijskou šampionkou Marileidy Paulinovou. V této sezoně je nejrychlejší Evropankou. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Druhou příčkou dvacetiletá Manuel navázala na mítinky v Římě a Oslu, kde ji porazila Norka Henriette Jaegerová, která v Paříži nestartovala. Paulinová vyhrála časem 48,48 a postarala se o nejlepší výkon roku a rekord Diamantové ligy. Třetí příčku obsadila Stacey Ann Williamsová z Jamajky (49,51).
„Další osobní rekord, co k tomu dodat,“ uvedla Manuel. „Sezona vypadá moc pěkně a každý závod si užívám,“ přidala halová mistryně světa z letošního šampionátu v Toruni.
„Po prvních dvou stech metrech jsem před sebou viděla jen Lieke (Klaverovou) a říkala jsem si: Kde jsou ostatní? Ale pak to přišlo. Jsem ráda, že jsem v závěru mohla ještě zabojovat o co nejlepší čas,“ dodala Manuel.
Na osmistovce Švýcarka Audrey Werrová vítězným časem 1:53,80 předvedla nové maximum Diamantové ligy a znovu se přiblížila světovému rekordu Jarmily Kratochvílové z roku 1983 (1:53,28). „Osmistovku teď poběžím zase až v Birminghamu, takže jestli ještě pořád bude platit, tak se o rekord pokusím tam,“ uvedla dvaadvacetiletá Švýcarka.
Stovku mužů vyhrál výkonem 9,91 Američan Trayvon Bromell a svému krajanovi Noahu Lylesovi připravil první porážku v sezoně. Olympijský šampion měl pomalejší start a nakonec skončil s časem 9,92 druhý.