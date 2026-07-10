Čtvrtkařka Manuel bude v Monaku hájit pozici nejlepší Evropanky

V úspěšné sezoně Diamantové ligy může čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel přidat v Monaku další umístění na stupních vítězek. Z českých reprezentantů se na mítinku představí ještě výškař Jan Štefela, který si loni připsal druhé místo. Předprogram startuje v 18:15, přímý přenos hlavního programu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 20:00.
Dvacetiletá Manuel si v této sezoně už třikrát zlepšila osobní rekord. Naposledy na konci června v Paříži, kde v čase 49,37 sekundy nestačila jen na olympijskou šampionku Marileidy Paulinovou a i ve svém třetím vystoupení v letošním ročníku Diamantové ligy doběhla v závodě na 400 metrů druhá.
V letošních světových tabulkách patří Manuel čtvrtá příčka, je nejlepší Evropankou. V Monaku si zopakuje duel s aktuální královnou této disciplíny Paulinovou.
Bronzový medailista z loňského mistrovství světa Štefela se vrátí na stadion, kde před rokem zaznamenal svůj zdaleka nejlepší výsledek v Diamantové lize. Skočil 232 centimetrů a obsadil druhou příčku.
V aktuální venkovní sezoně má svěřenec Jaroslava Báby zatím k podobným výkonům daleko. Jeho nejlepším skokem pod širým nebem je 227 centimetrů ze Zlaté tretry. V obou svých diamantových soutěžích zapsal jen 220 centimetrů, což stačilo na osmou příčku v Římě a sedmou v Dauhá.
Monako přivítá řadu globálních atletických hvězd. Na dvoustovce se utkají olympijské šampionky Julien Alfredová, která v Paříži ovládla nejkratší sprint, a Gabby Thomasová. Američanka Thomasová se vrací do Diamantové ligy po loňské sezoně poznamenané zraněním achilovky.
V dálce bude k vidění souboj Řeka Miltiadise Tentoglua a Itala Mattii Furlaniho. Favoritkami tyčkařské soutěže jsou Američanka Katie Moonová a Australanka Nina Kennedyová. Mimo diamantový program se uskuteční soutěž tyčkařů se světovým rekordmanem Armandem Duplantisem.
Na vítěznou vlnu se pokusí vrátit běžkyně Faith Kipyegonová, která na minulém diamantovém mítinku v Eugene v závodě na jednu míli překvapivě prohrála s Američankou Nikki Hiltzovou. Pro hvězdnou Keňanku to byla v její hlavní disciplíně, tedy na patnáctistovce nebo míli, první porážka po čtyřech letech. V Monaku se Kipyegonová představí v závodě na 3000 metrů.