Fabbri vyhrál Diamantovou ligu v Eugene v letošním světovém maximu

Italský koulař Leonardo Fabbri zvítězil na mítinku Diamantové ligy v Eugene v nejlepším letošním světovém výkonu 22,74 metru. Úřadující mistr Evropy a vítěz ostravské Zlaté tretry rozhodl soutěž hned svým prvním pokusem, druhého Jamajčana Rajindru Campbella překonal o téměř 60 centimetrů.
Dvacetiletý Američan Ja'Kobe Tharp, který před necelým měsícem šokoval světovým rekordem v běhu na 110 metrů překážek na univerzitním šampionátu NCAA, zahájil svou profesionální kariéru druhým místem. V čase 12,91 sekundy podlehl o pět setin krajanovi Jamalu Brittovi.
„Výsledek je průměrný, ale jsem v klidu, ono to přijde,“ řekl Tharp, jenž právě v Eugene překonal v červnu časem 12,75 sekundy o pět setin 14 let starý světový rekord krajana Ariese Merritta.
Světový rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů (1:53,28) tentokrát v ohrožení nebyl. Souboj olympijské vítězky Keely Hodkinsonové a mistryně světa Lilian Odiraové vyzněl pro keňskou běžkyni, která vyhrála za 1:56,19. Britka byla druhá časem 1:56,73.
Italská dálkařka Larissa Iapichinová překonala výkonem 712 centimetrů o jeden centimetr italský rekord své matky Fiony Mayové z roku 1998, na vítězství jí to ale nestačilo. O centimetr ji porazila úřadující olympijská šampionka a mistryně světa Američanka Tara Davisová-Woodhallová, která potvrdila roli jedničky letošních tabulek.
Výsledky mítinku Diamantové ligy v Eugene – 2. den
Výsledky mítinku Diamantové ligy v Eugene – 2. den
Muži:
200 m (vítr -0,9 m/s): 1. Taylor (USA) 19,75, 2. Tebogo (Botsw.) 19,93, 3. Charamba (Zimb.) 20,11.
400 m: 1. Kebinatshipi (Botsw.) 44,00, 2. Benjamin 44,11, 3. Bailey (oba USA) 44,58.
Míle: 1. Myers (Austr.) 3:46,06, 2. Nuguse 3:46,61, 3. Strand (oba USA) 3:46,97.
110 m př. (+1,8 m/s): 1. Britt 12,86, 2. Tharp (oba USA) 12,91, 3. Prince (Jam.) 13,01.
Koule: 1. Fabbri (It.) 22,74, 2. Campbell (Jam.) 22,16, 3. Geist (USA) 21,98.
Disk: 1. Alekna (Lit.) 71,06, 2. Čeh (Slovin.) 69,94, 3. Stona (Jam.) 67,42.
Ženy:
100 m (0,0 m/s): 1. Jeffersonová-Woodová 10,78, 2. Richardsonová (obě USA) 10,79, 3. Hodgeová (Brit. Pan. ostr.) 10,80.
800 m: 1. Odiraová (Keňa) 1:56,19, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:56,73, 3. Wileyová (USA) 1:57,70.
Míle: 1. Hiltzová (USA) 4:17,49, 2. Ewoiová 4:17,62, 3. Kipyegonová (obě Keňa) 4:17,80.
2 míle: 1. Bawekeová 9:20,02, 2. Mesheshaová (obě Et.) 9:20,20, 3. Houlihanová (USA) 9:21,42.
100 m př. (+0,8 m/s): 1. Russellová (USA) 12,24, 2. Amusanová (Nig.) 12,34, 3. Charltonová (Bah.) a Starková (USA) obě 12,41.
3000 m př.: 1. Cherotichová (Keňa) 8:51,74, 2. Yaviová (Katar) 8:52,84, 3. Buzajaníová (Tun.) 8:54,32.
Dálka: 1. Davisová-Woodhallová (USA) 713, 2. Iapichinová (It.) 712, 3. Nicholsová (USA) 705.
Koule: 1. Jacksonová (USA) 20,56, 2. Schilderová (Niz.) 20,11, 3. Roosová (Švéd.) 19,70.
Další disciplíny:
Muži:
100 m (+0,1 m/s): 1. Ajayi (Nig.) 9,84, 2. Seville (Jam.) 9,89, 3. Coleman (USA) 9,95.
Ženy:
Kladivo: 1. Čang Ťia-le (Čína) 77,94, 2. Rogersová (Kan.) 77,81, 3. Priceová (USA) 76,95.