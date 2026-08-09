Atletika

Další skvělý úspěch české atletiky. Překážkář Rada slaví na juniorském MS zlato


9. 8. 2026Aktualizovánopřed 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Michal Rada je juniorským mistrem světa na 400 metrů překážek. Nadto v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy. V Eugene devatenáctiletý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.

Rada navázal na loňský juniorský evropský titul. Svěřenec Jiřího Coufa byl ve světovém finále nejrychlejší na všech mezičasech a zvítězil s náskokem 64 setin před největším papírovým favoritem Taidžuem Gotem z Japonska.

Nový šampion si vylepšil loňský osobní rekord o 19 setin. Z čela historických juniorských evropských tabulek odsunul Vladimira Budka z někdejšího Sovětského svazu. Jeho čas z roku 1984 pokořil o 15 setin.

V Eugene se postaral o čtvrtou medaili pro českou výpravu. Zlato získali tyčkařka Nicole Krutilová zlato a desetibojař Adam Juliš bronz, hned v prvním soutěžním dnu se o stříbro zasloužila smíšená štafeta na 4x400 metrů.

V závěrečném dnu šampionátu byl ještě Adam Červinka pátý v běhu na 3000 metrů překážek a Filip Toul doběhl jako druhý nejlepší Evropan šestý na 1500 metrů.

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