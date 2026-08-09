Atletika

Linda Botková je nejlepší evropskou atletkou měsíce


před 11 hhodinami|Zdroj: ČTK

Linda Botková byla vyhlášena nejlepší evropskou atletkou za červenec. Anketu vyhrála v konkurenci seniorských hvězd starého kontinentu, triumf jí vynesl rekordní čas v běhu na 400 metrů překážek na dorosteneckém mistrovství Evropy v Rieti.

Šestnáctiletá Botková vyhrála hlasování fanoušků v konkurenci dalších čtyř finalistek – italské dálkařky Larissy Iapichinové, norské čtvrtkařky Henriette Jaegerové, švýcarské sprinterky Geraldine La Tiziové-Freyové a britské stýplařky Elise Thornerové.

Botková na šampionátu v Rieti naprosto dominovala a ve finále časem 55,19 sekundy překonala dorostenecký i juniorský evropský rekord. Ve své věkové kategorii do 18 let, kam bude patřit ještě v příští sezoně, ve světových historických tabulkách zaostala jen za olympijskou vítězkou a světovou rekordmankou Sydney McLaughlinovou.

Na juniorském MS v Eugene vytáhla Botková jako finišmanka smíšenou štafetu na 4x400 metrů z průběžného šestého místa k senzační stříbrné medaili.

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