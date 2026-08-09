Tyčkařka Krutilová je juniorskou mistryní světa

Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa, v americkém Eugene vyhrála výkonem 445 centimetrů. Navázala tak na osm let staré zlato Amálie Švábíkové z MSJ v Tampere. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš, jenž si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord.
Česká výprava v USA má kompletní sbírku medailí. Již ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Lukáš Mareš, Sophie Pischnothová, Jakub Marek a Linda Botková.
Devatenáctiletá Krutilová byla velkou favoritkou soutěže. V kvalifikaci jí stačilo k postupu absolvovat jediný pokus. Finále sice zahájila křížkem na své základní výšce 410 cm, na dalších čtyřech už ale nezaváhala. Po úspěšném zdolání 435 cm se dostala do vedení a uhájila ho. Poslední soupeřkou jí byla Ukrajinka Olha Belčenková, 450 cm ale nepřekonala.
„Jsem strašně šťastná a furt nemůžu uvěřit, co se stalo. Jsem ráda, že po té dřině se to konečně vyplatilo,“ řekla Krutilová pro atletický svaz. Před šampionátem přitom řešila několik zdravotních komplikací. Karty jí ale přály, jak dodala. „Tahle sezona pro mě byla hodně trnitá, i když možná to navenek tak asi úplně nevypadá. Trápila jsem se s tříslem, pak s propíchnutou nohou, na závěr tady jsem onemocněla a přemýšlela, zda nastoupím... Že jsem vyhrála, je neuvěřitelné,“ dodala.
Desetibojař Juliš má bronz v osobním rekordu
Juliš se posunul na průběžné stupně vítězů po oštěpu, hodil 59,92 m a byl druhý. V závěrečné patnáctistovce nakonec neodolal Nizozemci Mikaiovi Snoekovi, jasně vyhrál švédský favorit Liam Belo da Silva v letošním nejlepším světovém výkonu 8112 bodů.
Juliš si vylepšil maximum na 7877 bodů a zařadil se v českých historických tabulkách této věkové kategorie na 4. místo za světové šampiony Tomase Järvinena, Františka Doubka a Jiřího Sýkoru. Na stříbrného Snoeka ztratil deset bodů. Během druhého dne se posunul na konečné třetí místo ze čtrnáctého.
„První den začal celkem slušně, až na výšku. Druhý den začal zase krásně a dopadl, jak bych chtěl,“ radoval se Juliš. V úvodu sezony si přitom poranil achilovku a kvalifikoval se na MS na poslední chvíli. „Celkově bych řekl, že je to zázrak,“ dodal.
Právě Järvinen si z minulého juniorském MS v Limě přivezl zlato stejně jako čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel.
Výsledky mistrovství světa juniorů v atletice
Výsledky mistrovství světa juniorů v atletice
Junioři:
200 m (vítr +0,1 m/s): 1. Taylor (USA) 19,83, 800 m: 1. Búšadžá (Mar.) 1:44,64, 110 m pr.: 1. Brown (USA) 12,72, dálka: 1. Inzoli (It.) 797, výška: 1. Ajaší (Alž.) 221, desetiboj: 1. Belo da Silva (Švéd.) 8112 (100 m: 11,25 – dálka: 702 – koule: 15,50 – výška: 215 – 400 m: 50,95 – 110 m př: 15,12 – disk: 51,95 – tyč: 480 – oštěp: 55,83 – 1500 m: 4:39,51), .. 3. Juliš 7877 (10,77 – 703 – 13,87 – 176 – 49,13 – 13,71 – 42,27 – 480 – 59,92 – 4:42,15), 12. Čertík (oba ČR) 7383 (11,01 – 631 – 13,14 – 182 – 49,60 – 14,42 – 46,76 – 490 – 41,83 – 4:45,87), chůze 5000 m: 1. Beacroft (Austr.) 18:40,37.
Juniorky:
200 m (vítr -0,2 m/s): 1. Maxwellová (USA) 22,37, 800 m: 1. Remicová (Slovin.) 2:03,03, 3000 m: 1. Tsigabová (Et.) 8:43,65, 100 m př.: 1. Coooperová (USA) 12, 91, tyč: 1. Krutilová (ČR) 445, chůze 5000 m: 1. Di Fabiová (It.) 20:57,57.
Mix:
4x100 m: 1. Itálie (Fermin Galvan, Valensinová, Pagliarini, Douallaová Edimová) 41,21.