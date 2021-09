Zimní hry v Pekingu budou, ale bez fanoušků ze zahraničí

Podobně jako letní olympijské hry v Tokiu, budou i zimní hry v čínském Pekingu bez zahraničních fanoušků. Ty se uskuteční v únoru a vstupenky se budou prodávat jen obyvatelům pevninské části Číny. Sportovci a další účastníci ZOH, kteří nebudou plně očkovaní, budou muset po příjezdu do Číny na 21 dnů do karantény. Uvedl to Mezinárodní olympijský výbor.