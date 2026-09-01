Vyřazení na ME ve volejbale způsobila Haaková a naše chyby, myslí si Mlejnková

Výkon švédské univerzálky Isabelle Haakové a několik chyb na straně domácího týmu byly podle kapitánky českých volejbalistek Michaely Mlejnkové klíčovými faktory porážky v osmifinále mistrovství Evropy.
Češky i přes podporu publika prohrály 0:3 na sety, nedokázaly postoupit mezi nejlepší osmičku a s turnajem se rozloučily před středečním čtvrtfinále, které se bude hrát rovněž v Brně.
„Do utkání jsme nastoupily dobře, ale prostě Isabelle měla svůj den. Nedokázaly jsme ji vůbec zastavit. Recept na ni jsme našly až ve třetím setu, kde jsme bohužel udělaly nějaké chyby na příjmu, na servisu i v útoku. A když tyhle chyby uděláme, tak pak není možné ten set vyhrát,“ zhodnotila zápas Mlejnková.
„Ony na začátku hodně tlačily servisem, my jsme tam měly trošku problémy. Ale i tak si myslím, že jsme nehrály špatně, ale jim to prostě vyhrála jejich klíčová hráčka,“ uvedla třicetiletá smečařka Olympiakosu Pireus k 31 bodům Haakové.
Nepřišlo jí, že by českému týmu po nabitém programu ve skupině uškodila delší pauza. „Tři dny volna byly super, že jsme měly v pátek volno a aspoň jsme si mohly odpočinout jak mentálně, tak fyzicky,“ prohlásila.
Turnaj, v němž Češky vyhrály čtyři z pěti zápasů ve skupině a nestačily pouze na favorizované Srbky, celkově hodnotila pozitivně. „Myslím, že jsme tady předvedly skvělé výkony a odehrály jsme pět skvělých zápasů. I proti Srbkám jsme jim to nedaly zadarmo a ukázaly jsme, že patříme k evropské špičce. Teď nám to nevyšlo, ale musíme jít dál,“ řekla rodačka z Jilemnice.
Atmosféra v brněnské hale ji nadchla. „Užila jsem si to moc. Měla jsem tady rodinu, kamarády a bylo to fakt neskutečné. Každý zápas byla skoro naplněná celá hala a bylo skvělé, jak lidi fandili a podporovali nás,“ uvedla Mlejnková.