Volejbalistky nedostaly proti Američankám šanci, v Lize národů jim podlehly 0:3

České volejbalistky nestačily v Lize národů na Američanky a prohrály jednoznačně 0:3 na sety. Stříbrným medailistkám z olympijských her v Paříži podlehly po setech 17:25, 12:25 a 16:25. Na druhém turnaji elitní každoroční reprezentační soutěže na Filipínách tak zaznamenaly druhou prohru, ve středu nestačily na světové jedničky z Itálie.
Americký tým na rozdíl od loňské Ligy národů, kde ho Češky překvapivě porazily 3:2, nastoupil v plné síle. Proti fyzicky výborně disponovaným soupeřkám se české svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose jen těžko prosazovaly. Nedařilo se jim na přihrávce, v útoku narážely na kompaktní americký blok a pod tlakem chybovaly. Byla z toho nejtěžší prohra v letošním ročníku Ligy národů.
V pátek se Česko, které má nyní vyrovnanou bilanci tří výher a stejného počtu porážek, utká s Japonskem. To zatím v tomto ročníku Ligy národů vyhrálo všech pět zápasů.
Česko – USA 0:3 (-17, -12, -16)
Česko – USA 0:3 (-17, -12, -16)
Utkání Ligy národů volejbalistek v Pasig City (Filipíny):
Česko – USA 0:3 (-17, -12, -16)
Rozhodčí: Hoorwegová (Austr.), Michlicová (Pol.). Čas: 77 min. Diváci: 340.
Sestava a body Česka: Grabovská 4, Grozer 5, Koulisiani 7, Brancuská 7, Mlejnková 5, Jehlářová 8, libero Digrinová – Kneiflová, Orvošová 3, Pragerová, Rejmanová 1, Svobodová. Trenér: Athanasopulos.
Nejvíce bodů USA: Thompsonová 15, Ogboguová a Egglestonová po 11.