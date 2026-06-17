Volejbal

ŽIVĚLiga národů volejbalistek Česko – Itálie


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Liga národů volejbalistek Česko – Itálie
Zdroj: ČT sport

České volejbalistky zahajují druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie, světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa. Přímý přenos vysílá ČT2.

Volejbalistky se na Filipíny přesunuly z Číny, kde na prvním turnaji elitní soutěže vyhrály tři ze čtyř zápasů. Podle plánu nahrávačku Pavlu Šmídovou vystřídala Anna Pragerová z Dukly Liberec.

Po duelu s Italkami se české volejbalistky pokusí ve čtvrtek navázat na loňské překvapivé vítězství proti Spojeným státům americkým. V pátek je čeká čtvrtý tým světového žebříčku Japonsko. Až v neděli se na tomto turnaji utkají s papírově vyrovnaným soupeřem, když mají na programu duel s Dominikánskou republikou.

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