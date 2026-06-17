Liga národů volejbalistek Česko – Itálie

České volejbalistky zahajují druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie, světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa. Přímý přenos vysílá ČT2.
Volejbalistky se na Filipíny přesunuly z Číny, kde na prvním turnaji elitní soutěže vyhrály tři ze čtyř zápasů. Podle plánu nahrávačku Pavlu Šmídovou vystřídala Anna Pragerová z Dukly Liberec.
Po duelu s Italkami se české volejbalistky pokusí ve čtvrtek navázat na loňské překvapivé vítězství proti Spojeným státům americkým. V pátek je čeká čtvrtý tým světového žebříčku Japonsko. Až v neděli se na tomto turnaji utkají s papírově vyrovnaným soupeřem, když mají na programu duel s Dominikánskou republikou.