Volejbalistky do druhého turnaje Ligy národů vstoupí se změnou na nahrávce

České volejbalistky čeká na Filipínách velká zkouška. Ve druhém turnaji Ligy národů poměří síly s hvězdnými týmy v čele se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa z Itálie. Do utkání svěřenkyně trenéra Jannise Athanasopulose nastoupí se změnou v sestavě, nahrávačku Pavlu Šmídovou plánovaně vystřídá Anna Pragerová z Dukly Liberec. Přímé přenosy zápasů sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Po duelu s Italkami se české volejbalistky pokusí ve čtvrtek navázat na loňské překvapivé vítězství proti Spojeným státům americkým. V pátek je čeká čtvrtý tým světového žebříčku Japonsko. Až v neděli se na tomto turnaji utkají s papírově vyrovnaným soupeřem, když mají na programu duel s Dominikánskou republikou. Ta je v rankingu o jedno místo nad Češkami, ale v Lize národů je po prvním kole s jediným bodem poslední. To Česku patří průběžně čtvrté místo.
Program zápasů českých volejbalistek na druhém turnaji Ligy národů:
Program zápasů českých volejbalistek na druhém turnaji Ligy národů:
středa 17. června: 10:00 Česko – Itálie (ČT2)
čtvrtek 18. června: 10:00 Česko – USA (ČT sport)
pátek 19. června: 14:00 Česko – Japonsko (ČT sport)
neděle 21. června: 10:00 Česko – Dominikánská republika (ČT sport)
„Turnaj nebude jednoduchý, protože první dva zápasy odehrajeme s olympijskými šampionkami z posledních dvou olympijských her. Poprvé za těch osm let, co jsem u týmu, se utkáme s Italkami. Moc se na to těším a osobně mě to motivuje a motivaci vidím i u hráček. Italky jsou velmi fyzický tým s perfektní obranou na bloku. Třetí den se utkáme s Japonkami, které jsou velmi silné, pak se utkáme s Dominikánskou republikou. Na všechny soupeře se těšíme, protože nás to určitě donutí hrát náš nejlepší volejbal a dotlačí nás až na úplný limit,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Athanasopulos.
Češky mohou těžit z dlouhé přípravy na Filipínách, kde jsou už od 10. června. Se zajištěním místní dopravy, ubytování a sportovního zázemí jim pomohla ambasáda v čele s velvyslancem Karlem Hejčem a jeho zástupkyní Evou Tenzin.
„Nebýt toho, těžko bychom se srovnávali s vlhkostí, která tu panuje. Míče opravdu kloužou při každém kontaktu, takže pro nahrávačky je to velmi složité. Ale už jsme si na to zvykli, což je důležitá součást naší přípravy na nadcházející zápasy. Uvidíme, jaké podmínky budou v hale panovat ve chvíli, kdy v ní budou i diváci. Možná bude míč klouzat ještě víc, ale ta délka přípravy na místě by nám měla pomoct,“ řekl kouč.